Debrecen önkormányzata idén is díjazza a város építészeti hagyományait és a cívis identitást tükröző épületek tulajdonosait. Az Év Cívis Háza díj felhívása már elérhető, a pályázat célja pedig többek között a város történeti arculatát és a cívis identitás erősítését szolgáló karaktert hordozó, régi jellegű lakóépületek díjazása, melyek építészeti és telekhasználati minőségükkel a mindennapi használat kulturált biztosítása mellett példát mutató városképi és utcaképi megjelenésükkel biztosítják a korszerű igényeknek megfelelő épülethasználatot, beleértve a megújuló energiák tervezett alkalmazását is. A részletekről március 12-én számoltak be a Bajcsy-Zsilinszky utca 51. szám előtt.

Szépen felújították a cívis házat a belvárosban

Forrás: Molnár Péter

Az elmúlt időszakban sok tekintetben került az érdeklődés középpontjába a város tradicionális építészeti öröksége, a cívis karakterű épületek. Joggal aggódnak a városépítészeti hagyományért felelősen gondolkodók, hogyan változik, alakul át Debrecen építészeti arculata, hiszen nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt években, s különösen nagy kihívás számunkra, hogy úgy engedjük útjára a fejlődést, hogy az ne változtassa meg Debrecent

– fogalmazott Papp László polgármester. Mint kifejtette, a cél, hogy Debrecen megmaradjon olyannak, amilyennek az emberek megismerték, megszerették, s amilyennek látni szeretnék a jövőben is. Vagyis a fejlődés mellett a hagyományok is megmaradjanak.

– A közgyűlés többször is döntést hozott arról, hogyan védjük meg a Főépítész Iroda által készített anyag, illetve a debreceni városvédők által készített javaslatok alapján a debreceni épületeket. Ma már 305 lakóépület van helyi védettség alatt és 130 feletti a műemléki védelem alatt álló ingatlan – sorolta a városvezető. Az idei költségvetésben pedig 200 millió forintot különítettek el a helyi építészeti értékek védelmét szem előtt tartó felújításokra, melynek pályázati kiírásáról később dönt a képviselő-testület.

Másfél évszázados cívis hagyomány

Az Év Cívis Háza pályázat alapvetően a cívis karakterrel rendelkező lakóépületek felújítását igyekszik előmozdítani. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy szükséges és fontos ezeknek a gyönyörű épületeknek a felújítása. A magántulajdonosok saját döntésükből, saját költségükön tesznek lépéseket azért, hogy a régi, akár 100-150 éves épületek megújulhassanak. Szeretnénk ezt idén is elismerni

– mondta Papp László.