A 35 év alatti fiatalok lakhatását támogató Főnix lakásprogram újabb részleteiről tájékoztatta a sajtót Debrecen vezetősége március 21-én a Kölcsey Központban. Papp László polgármester szerint az elmúlt két esztendő nem kedvezett a debreceni lakáspiacnak a pandémia, az energiaválság, az infláció, a reálbércsökkenés és a banki kamatnövekedés miatt. Hangsúlyozta, hogy már egy éve kész volt a bérlakásprogram konstrukciója, viszont a körülmények nem tették lehetővé annak megvalósítását.

Barcsa Lajos (balról), Papp László és Pécskay Zoltán a bérlakásprogram részleteinek ismertetésén

Forrás: Kiss Annamarie

Az év második felében akár 6 százalék alá is eshetnek a banki kamatok. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg megélénkül a lakáspiac

– fűzte hozzá.

A debreceni önkormányzat nyitott a kkv-k és a nagyvállalkozások felé is

Rámutatott, hogy idén még csak az előkészítés fog zajlani, mivel egy 200 lakásból álló kontingens lesz a kiindulóalap, ehhez pedig 8-10 milliárd forint összeget kell mozgósítani. A tervek szerint a Cívisház Zrt. fogja képviselni az önkormányzatot az ingatlanfejlesztők előtt. A cég jelenleg mintegy 3000 ingatlant hasznosít, melyekből megközelítőleg 2500-at bérleményként adtak ki.

– Szeretnénk a város gazdasági életének minden szektora felé kinyitni ezt a kaput – húzta alá Papp László. Kiemelte, hogy a projekt elindítása üzenet a fejlesztőknek és a kis-, közép- és nagyvállalkozásoknak, illetve a munkáltatóknak egyaránt.

Ahogy már arról korábban is beszámoltunk, a célközönség a 35 év alatti, Debrecenben munkát vállaló (határozatlan idejű szerződéssel rendelkező) és élő fiatalokból áll. Fontos, hogy ne rendelkezzenek saját, beköltözhető ingatlannal.

Több cég képviselője is jelen volt az egyeztetésen

Forrás: Kiss Annamarie

Hogyan néz ki majd egy bérlakás?

– A lakások alapterülete legfeljebb 50 négyzetméter lesz, ami a város részéről mintegy 200 millió forint bérletidíj-támogatást jelent majd a jelenlegi piaci árak alapján – részletezte. Rávilágított, hogy a város vezetősége az otthonteremtés támogatását tűzte ki célul.

Papp László leszögezte, hogy az önkormányzat ötéves időtartamra vállalja a bérlést, és a munkáltatók felelőssége lesz, hogy ne maradjanak üresek az ingatlanok.

– Több mint 12 milliárd euró beruházás áramlott a városba 2015 és 2023 között, az új munkahelyek száma pedig 20 ezernél is többre emelkedni – mondta Barcsa Lajos alpolgármester. Hozzátette, hogy a cívisváros gazdasági közel hatszorosára, a foglalkoztatottak száma pedig mintegy 35 ezer fővel fog növekedni 2030-ra.

Újépítésű lakáskontingensek fejlesztésére tervez a város vezetősége pályázatot hirdetni. Ezek 75-80 százaléka kisebb (nappalival és hálószoba), 20-25 százaléka pedig nagyobb méretű lesz (nappali és két hálószoba), és a bérlőnek kell majd berendezni. A pályázatban öt éve épült, vagy annál újabb lakások is részt vehetnek majd, ugyanis a projekt kivitelezéséhez másfél-két évre van szükség.

Ez a program annak lesz nyitott, akinek a munkáltatója jelzi, hogy szeretne benne részt venni. Amelyik cég ebből kimarad az HR-aktivitás tekintetében kissé hátrányba kerülhet

– hangsúlyozta.

Mi történik, ha letelik bérleti időszak?

Barcsa Lajos is kiemelte, hogy a támogatás öt évre szól. Elmondta, ha ennyi idő alatt a fiatalok megfelelően gazdálkodnak a versenyképes fizetésekkel, akkor piaci alapon is képesek lehetnek tovább bérelni az ingatlan, vagy akár meg is vásárolhatják. Kétfordulós pályázatra hívta fel a figyelmet: elsőkörben az ingatlanfejlesztőkkel tervez egyeztetni az önkormányzat, azt követően pedig azokkal a cégekkel, akik szeretnének a programhoz csatlakozni.