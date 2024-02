Száztíz éves idén a Szent Anna utcai gyógyszertár, amely az 1802-ben alapított Nap Patika mellett Debrecen egyik legrégebben működő gyógyszertára. A patikát 1914. január 14-én alapította Nádor néven egy méltatlanul elfeledett gyógyszerész, az erdélyi származású dr. Hermányi Sztankay Aba. A gyógyszertár ekkor még a Szent Anna és a Nap utcák sarkán helyezkedett el, és csak később költözött át a szomszédos épületbe, jelenlegi helyére.

A gyógyszertár alapítója nemcsak szakmailag, hanem művészileg is magas színvonalú officinát igyekezett kialakítani. A táraedényekre és gyógyszeres tégelyekre egyéni megrendelésre aranyszínű mintákat és virágmotívumokat égettek egy bécsi gyárban, ezek közül több még ma is megtalálható a patika polcain egy több mint fél évszázados patikamérleg társaságában. Az edényekben nemcsak alapanyagokat, hanem kész gyógyszereket is tároltak, akkoriban ugyanis még lényegesen kevesebb gyári készítmény volt forgalomban.

Egy 1915-ös fotó az officináról

Forrás: Ungváriné-archív

Sztankay Aba a Szent Anna utcai gyógyszertárban kémiai kutatásokat végzett, ezzel párhuzamosan több nemzetközi folyóiratban publikált. Új vegyületeket állított elő, mint például a hasfogó hatású keratinált csersavas fehérjét, amelyet Hont vármegye után Honthinnak nevezett el. A készítményt több magyar gyógyszerkönyvbe is felvették, valamint több európai országban is használták. Eredményes kutatásokat végzett több gyógyszer – például a fenolftalein alapú hashajtó, az Eulaxans és a teobromin – stabilabbá tételére

– vázolta fel a Haonnak dr. Ungváriné dr. Pozsár Mária, a patika jelenlegi tulajdonosa.

A szakgyógyszerésztől megtudtuk, Sztankay Aba a gyógyszertár laboratóriumában egy gyomorsav csökkentést elősegítő szilícium vegyületet is készített, amelyet Hajduinnak nevezett el. A gyógyszerészeti tudományokhoz kapcsolódóan előadásokat tartott mind magyar, mind külföldi egyetemeken, emellett magántanár volt a Debreceni Tisza István Tudományegyetemen is. Kutatásai az orvostudomány figyelmét is felkeltették, így került kapcsolatba Kenézy Gyulával.

dr. Ungváriné dr. Pozsár Mária, a patika jelenlegi tulajdonosa

Forrás: Molnár Péter

Az államosítástól a privatizációig

A gyógyszertárat Sztankay Aba halála után Németh László, majd 1950-ig lánya, Virágh Gyuláné Németh Ilona vezette. Az 1950-os államosítás után Mihalovits Jenő gyógyszerészt, a Kígyó patika tulajdonosát átvezényelték a Szent Anna utcai patikába, mely akkoriban Béke utcai gyógyszertárként volt ismert. Halála után, 1964-ot követően a patika a Hajdú-Bihar Megyei Gyógyszertári Központ 16/2.sz. gyógyszertáraként szerepelt, Kósa Lajosné Csalánosi Irén vezetésével.