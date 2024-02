Az idei minőség túlszárnyalja az előző éveket

Az esti díjátadón elsőként Lakatos Tibor, az Európa Terv Kft. ügyvezetője, a verseny főtámogatója szólt a megjelentekhez.

– A kereskedelemben kapható pálinkák közül harminc nagyaranyérmet osztunk ki, míg a magán- és bérfőzetőknél ötven győztes párlat emelkedett ki a mezőnyből. Mintegy 213 nevezőtől, 132 településről érkeztek a versenytételek, melyeket harmincfős nemzetközi bíráló csapat értékelt január 25. és 27. között Ongán.

A múlt évhez képest összetettebb, komplexebb értékelőelvekkel és -struktúrával, százpontos Quintessence bírálórendszer segítségével történt a minősítés, ezzel jelentősen megkönnyítve a zsűri munkáját. A bírálómunka elemzése is sokrétűbb lett, így húsz területen mérték a zsűritagok tevékenységét. Az idén először meghirdetett csapatversenyre kilenc tétellel nevezhettek három-három fős csapatok szigorú szabályok és fajtaválasztékok mentén

– részletezte Lakatos Tibor.

Ezt követően Takács László versenyigazgató az értékelésében aláhúzta, hogy a nevezett pálinkák és párlatok minősége sokat javult, számottevően csökkent a hibás tételek aránya, mely 25 százalék alatt maradt.

– Az is rekord, hogy csupán a minták 20 százaléka került a döntőbíró csúcszsűri elé, ez jelzi az értékelők egységes szemléletét. A magán- és a bérfőzetők versenye soha nem volt ilyen erős, mint most, hisz egészen kivételes színvonalú tételekkel is találkozott a szakma. Fontos kiemelni azt a pozitív tendenciát, hogy a hagyományos gyümölcsökből készült pálinkák és párlatok száma ugrásszerűen megnőtt. Nagyságrendileg 260 szőlő, 240 szilva, 200 alma, 140 meggy, 110 kajszibarack, 90 törköly, 90 vegyes, 80 vilmoskörte, 60 körte vagy 60 cseresznye került az értékelők elé, benne számos új, nagy reményű fajtával – tette hozzá Takács László.