Bár még csak február közepén járunk, de már javában tart az utak mentén a szemétszedés. Tél továbbra sincs, hó pár napig volt csak, kellemes a hőmérséklet, és az elmúlt hónapokban az utak mellett eldobált, a területre kivitt hulladék is jól látható, hiszen a vegetáció sem indult még fejlődésnek. Mindezt egybegyúrva, ezek a hetek a legalkalmasabbak a közút menti területeken lévő szemetek összeszedésére.

És hogy legyen fogalmunk, mennyi felesleges dolgot hagyunk az út szélén, a parkolók környezetében, a múlt évről álljon itt egy beszédes szám: 250 tonna.

– Megközelítőleg ennyi szemetet szedtünk össze Hajdú-Bihar vármegye úthálózata környezetéből, ennek körülbelül negyedét a tavaszi szemétszedési akcióban. Az összegyűjtött szemetet a szerződött regionális hulladéklerakóba szállítjuk. 2023-ban Hajdú-Biharban a társaságunk szemétszedésre fordított teljes összköltsége 38,4 millió forint volt. A hulladéklerakás díja ezen felül még 12,8 millió – válaszolta a Cívishír kérdésére Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztályának vezetője, aki elárult néhány „kulisszatitkot” is tavaszi szemétszedésről.

Megtudtuk tőle, hogy a téli üzemeltetési munkák és időjárás függvénye az, hogy a mérnökségeik mikortól tudják szedni a szemetet, de ezt meghatározza a hulladék mennyisége is.

Legjellemzőbb a kommunális hulladék

Az optimális kezdési idő a téli időszakot (hóolvadást) követő időszak, amikor szikkad a csapadék és a növényzet is alacsonyabb. Tájékoztatott arról is, hogy az emberi és gépi kapacitástól függően a közutasok egész évben végzik a szemétszedést. Azt, hogy pontosan hol kell ezt végezniük, arról a hatósági, mezőőri, útellenőri szolgálat, valamint a lakossági bejelentések alapján döntenek, az illegális hulladék elszállításáról pedig folyamatosan intézkednek. Hangsúlyozta, a szemétszedés is fontos, de a nyári időszakban főként az aszfaltozási munkákat helyezik előtérbe. Az országos szemétgyűjtési akciókat rendszerint tavaszra ütemezik. A szemétszedést a közutasok végzik, az aktuális brigádlétszámot a hulladék mennyisége és a társaság egyéb feladatai határozzák meg.

A hulladékgyűjtés addig tart, amíg az adott területet teljesen meg nem tisztították, a szemét azonban rendszerint újratermelődik.

És mi mindent hagynak az utak és parkolók környezetében? – Az autósok által eldobott szemét mellett nagyon sok a településekről kihordott kommunális hulladék, építési törmelék, valamint állati eredetű szemét is. Az elszórt hulladékok a közlekedőktől származnak, míg a nagyobb kiterjedésű depók/zsákok illegális lerakásból erednek. Legjellemzőbb a kommunális hulladék, de előfordulnak állati maradványok, gumi, fém és nagy mennyiségű műanyaghulladék is. Jelentősen megszaporodott a gépkocsiabroncs és az elektronikai eszközök, így tévé, hűtő, számítógép is – tájékoztatta a Cívishírt Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője.