Január első hetében újra országos adománygyűjtő akciót hirdetett a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az összegyűlt adományok kiosztását folyamatosan végzik a szervezet munkatársai, február 8-án Derecskére, a Móricz Zsigmond utcába is ellátogattak, ahol az Orbán család él, igen nehéz körülmények között. A családfőt, Orbán Jánost korábban agyvérzés érte, ezért kerekesszékbe került. Lányuk értelmi fogyatékossággal él, feleségének pedig pacemakert ültettek be. A szeretetszolgálat munkatársai az egy köbméter tűzifa mellett még egy tartós élelmiszercsomagot is átadtak a családnak.

Orbán Éva

Forrás: Molnár Péter

A csomagok átvételét követően Orbán Jánosné elmondta, nagyon meglepődött, amikor meglátta a szeretetszolgálat munkatársait, élükön pedig Iván Barna Zsolt szociális mentort. Azt is megtudtuk, a lelkipásztor már hat hónapja tartja a családdal a kapcsolatot, így személyében ismerős vendéget fogadtak derecskei otthonukban.

Orbán János, Orbán Jánosné és Orbán Éva

Forrás: Molnár Péter

– Hatalmas segítséget jelent ez a tűzifa, hiszen kifogytunk belőle. Spórolni fogunk vele, hogy minél hosszabb ideig elég legyen – fogalmazott Orbán Jánosné.

Dobis-Lucski Zsófia, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője elmondta, a Felebarát adománygyűjtő akció életre hívásával az volt a céljuk, hogy minél több adománykérelmező számára személyre szabott segítséget tudjanak nyújtani a téli krízisidőszak ideje alatt.

Forrás: Molnár Péter

– A tűzifaadományok mellett többek között tartós élelmiszercsomagokkal is segítjük a rászorulókat, illetve hideg és meleg ételosztásokat is szervezünk – tudatta a szervezet kommunikációs vezetője. Azt is elmondta, decemberben több mint ezerkétszáz kríziskérelemnek tudtak eleget tenni, januárban és februárban pedig további 125 családot támogattak tűzifával.