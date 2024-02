A bor jelentősége Debrecenben

Kovács Pál borakadémikus, borszakíró, a verseny főtitkára felhívta a díjátadón megjelentek figyelmét Debrecen több száz éves borkultúrájára. – A tizenhatodik században Thököly Imrének panaszlevelet nyújtottak be, hogy a cívisek elbitorolják az érmelléki szőlőt – hivatkozott az egyik korabeli forrásra. Hozzátette, a bor jelentőségét az is bizonyítja, hogy egy 1554-es főkönyv szerint Debrecen bevételének 30 százaléka abban az évben szó szerint borból folyt be. – Ehhez képest a rendszerváltás után 15 évvel megrendezett első borkurzusra egyetlen ember jelentkezett – mutatott rá Kovács Pál az évszázadok alatt kialakult különbségre.

Kifejtette, mára sokat változott a helyzet, a boros rendezvényeken emberek százai jelennek meg Debrecenben. – A borverseny presztízse is emelkedett, ezért hívtunk meg külföldről is bírákat – jegyezte meg a borakadémikus.

A kiválasztásról elmondta, egy éves munka eredménye volt, amíg eljutottak a nyertesek megnevezéséig. – Ezeket a borokat mindenkinek büszkén lehet kínálni – jelentette ki Kovács Pál.

A díjátadón a köszöntők után Papp László, Mészáros Réka és Kovács Pál együtt rántották le a leplet a nyertes borsorról, majd átadták az okleveleket a díjazottaknak, azaz a Debrecen város bora 2024 cím győzteseinek.

A győztesek Pezsgő kategória: Koch Borászat, Hajós-Bajai Chardonnay Brut pezsgő 2021 (Hajós-Bajai Borvidék) Klasszikus kategória: Günzer Tamás Pincészete, Mont Blanc Cuvée 2023 (Villányi Borvidék); Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet, „Mentőöv", Balatonboglári rozė 2023 (Balatonboglári Borvidék); Takler Borbirtok, Cabernet Franc 2019 (Szekszárdi Borvidék) Prémium kategória: Sümegi Ákos Pincészete, Chardonnay válogatás 2022 (Szekszárdi Borvidék); Garamvári Szőlőbirtok, Sinai hegy Cabernet Franc 2019 (Balatonboglári Borvidék) Édes kategória: Béres Szőlőbirtok és Pincészet, Tokaji Aszú 6 puttonyos 2017 (Tokaji Borvidék)

Videónkban Vállai Béla, sommelier-borkurátor sabrage technikával bontja ki a nyertes pezsgőt a díjazottak tiszteletére. Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője a borverseny jelentőségét foglalja össze.