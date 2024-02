Az Igazgyöngy Alapítvány Facebook-oldalán összegezte a 2023-as évben a közreműködésével elvégzett munkákat Toldon. Bejegyzésükben arról számoltak be, hogy saját forrásaikat a Polgármesteri Hivatallal együttműködve egészítették ki a Felzárkózó Települések Programnak köszönhetően. Az alapítvány saját infrastrukturális korszerűsítésein kívül szerepet vállalt az orvosi rendelő tárgyi feltételeinek a fejlesztésében. A rászoruló családok lakhatási körülményeit, életminőségét rendszeres élelmiszer-, tisztító- és tisztálkodószer csomagokkal segítették, a tavaszi-téli időszakban száznál is több cipőt és bakancsot vásároltak 18 év alattiaknak. Ezen felül osztottak kályhákat, kerti wc-ket, kombinált hűtőket, konyhai eszközöket, kerékpárokat, vitaminokat és brikettet. Heti rendszerességű sportfoglalkozást és logopédiai szolgáltatást indítottak be a fiatal korosztálynak, a felnőttek részére pszichiátriai tanácsadást biztosítottak, és 2023-ban immár harmadik alkalommal megszervezték a Toldi Falunapot.