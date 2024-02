Arról is beszélt, hogy a böjt alatt hosszú távon érdemes gondolkodni, semmit nem ér, ha az év maradék 320 napjában merőben eltérően viselkedünk. – Az, hogy most hirtelen mindent megváltoztatok negyven napig, felejtős. Ez olyan, mint egy edzés a sportolóknak az olimpia előtt, intenzív felkészülés, hogy jobban éljünk úgy, hogy azt meg is tudjuk tartani, hogy változtassunk életmódot – vélekedett.

A nagyböjt alatt nem a rossz dolgoktól szabadulok meg, hanem a jó dolgoktól szabadulok meg, és választok egy még jobbat

– hangsúlyozta az atya. Rámutatott, teljesen egyénfüggő, hogy kinek miről érdemes lemondania. – Túl sokáig szoktam fent lenni, nekem az a kihívás, hogy időben lefeküdjek aludni. Én azt vállalom, hogy lemondok az éjszakázásról, ami számomra nehéz, de ezáltal pihentebb leszek. Ami lényeges, hogy inkább kevesebbet vállaljunk, de azt tartsuk is meg. Nem most kell az óriási változásokat megtenni, inkább lépéseket 40 napig és azon túl is – összegezte Tokodi László.