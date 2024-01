Sokan nem is tudják, vízkereszt kapcsán van a katolikus egyházban egy máig élő szép hagyomány, a házszentelés. A Szent Anna-székesegyházban Palánki Ferenc megyés püspök a szombati szertartás elején a vízkereszti liturgia részeként vizet szentelt, ahogyan tette azt az ünnep előestéjén dr. Krakomperger Zoltán plébános is.

Ez a szenteltvíz az, amely a következő hetekben Krisztus áldását jelképezi majd valamennyi otthonban.

Miképpen részesülhetünk házszentelésben?

Az utóbbi napokban fokozatosan felkészültünk a karácsonyfa elbontására. Együtt idézzük fel közben a karácsony legemlékezetesebb pillanatait, és lassan búcsút veszünk az ünnepi időszaktól. Vízkereszttel szorosan összefonódott a házszentelés, a katolikus egyház hagyománya. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan zajlik egy házszentelés Debrecenben, illetve hogy milyen módon lehetünk részesei e különleges szertartásnak. Kiss László görögkatolikus parókussal és Tokodi László római katolikus pappal, Domonkos-rendi szerzetessel beszélgettünk.

Szokás, hogy minden számunkra fontos dologra kérjük az Isten áldását. Adott az otthonunk, ahol lakunk, hogy azon is rajta legyen az Isten áldása. A vízkereszt tájéki házszentelés egy visszatérő hagyomány, amely jellemzően személyes egyeztetés alapján történik, legtöbben az egyházközségben keresik meg a lelkipásztort

– tudatta Kiss László.

– A házszentelésnek van egyfajta különlegessége, hiszen otthonaikban találkozunk ilyenkor a hívőkkel, és ez valahol megtisztelő – vélekedett. – A szertartás alapvetően nem hosszú, és szeretik a hívők. Idősek és kisgyerekes családok egyaránt szokták kérni. Egy rövid ima és két ének után jellemzően a lakás központi részén zárul – mondta, majd hozzátette: Természetesen, aki kéri, annak otthona minden szobáját meg szoktunk szentelni, vagy bármi más, szívének kedves tárgyat is, sok mindenre volt már példa az évek alatt – emlékezett a görögkatolikus parókus.

Kiss László arra is rámutatott, vannak vidékenként változó szokások, sajátságok, és sok múlik a lelkipásztor személyén is.

– Debrecenben a gyakorlat az, hogy a pap szokott elmenni házat szentelni. De szolgáltam korábban a Zemplénben, ott pap, kántor és még ministránsok is csatlakoztak. – Rázták a csengőt, az egész faluban hallották, hogy közeledik a házszentelők menete – emlékezett vissza, majd hangsúlyozta, vidéken erősebben jelen vannak ezek a hagyományok. Ez részben azért is lehet, mert mások a távolságok is, mint egy Debrecen méretű nagyvárosban. Ugyanakkor itt is van a hagyománynak egy emberi és egy spirituális része is – vélekedett.

A házszentelés szertartása egy rövid ima és két ének után jellemzően a lakás központi részén zárul

Forrás: MW-archív

Krisztus megáldja ezt a házat

– A házszentelés jó alkalom arra, hogy meglátogassunk hívőket, családokat, és akár hosszabb időt is eltöltsünk velük otthonaikban – mutatott rá Tokodi László atya. – Ez egy áldás. Krisztus megáldja ezt a házat, ezt rögzítjük a szertartás végén az adott évszám közé ékelt feliratban is, amennyiben a hívő ehhez ragaszkodik. De előfordul, hogy gyertyát gyújtunk, vagy akinek van házi oltára, annál ott végezzük el az imádságot – mondta.

– A házszenteléseket jellemzően tartalmas beszélgetések követik, rengeteg kérdés felmerülhet, s azokra igyekszünk is választ adni – fogalmazott a Domonkos-rendi szerzetes. A szenteltvíz és ezek az élmények egész évben emlékeztethetnek bennünket Krisztus szellemére és azokra az értékes pillanatokra, amelyeket együtt éltek meg a hívők a szertartás alatt – magyarázta Tokodi László.