A DKV Zrt. a lakossági észrevételek alapján március 4-től, hétfőtől megváltoztatja a 14-es, a 14I, a 19-es, valamint a józsai járatok útvonalát, valamint több autóbusz indulási időpontjait és menetidejét is kisebb mértékben módosítja – számoltak be a péntek délelőtt tartott sajtótájékoztatón.

A Mikepércsi út irányában található Salakmotorpálya autóbuszmegállóhelyen Piros Zoltán, Tégláskert önkormányzati képviselője ismertette, hogy a Doberdó utca, a Tudáspark, a Klinikai Központ Kenézy Campus, a Helyközi autóbusz-állomás, a belváros, a Nagyállomás és a tégláskerti városrész közlekedési kapcsolatának javítása érdekében a 14-es és a 14I jelzésű autóbuszok meghosszabbított útvonalon, a Doberdó utcától a Tégláskert utcáig közlekednek. Ennek függvényében a 14-es járatok útvonala Doberdó utca – Vezér utca – Károli Gáspár utca – Szabó Lőrinc utca – Csigekert utca – Bartók Béla út – Pesti utca – Segner tér – Nyugati utca – Széchenyi utca – Antall József utca – Erzsébet utca – Nagyállomás – Homokkerti felüljáró – Mikepércsi út – Epreskert utca – Gázvezeték utca – Balaton utca – Vadász utca lesz.

A 14I járatok helyett március 4-től a 14Y jelzéssel ellátott autóbuszok szállítják majd az utasokat a Tégláskert utcáig

– mutatott rá az önkormányzati képviselő.

A 14Y-os buszok érintik a Doberdó utcát, a Tudásparkot, az Akadémiakertet, a Csigekertet, a Klinikai Központ Kenézy Campusát, a Kölcsey Központot, a Tanítóképző Főiskolát, a belvárost, a Vegyipari Technikumot, a Kossuth Lajos Általános Iskolát, a Tóth Árpád Gimnáziumot, az Irinyi Technikumot, a Nagyállomást, az Epreskertet és a Tégláskertet – sorolta Piros Zoltán.

Lakossági kérésre

A 19-es autóbuszok lakossági kérésre és a Tócóskerti átszállás javítása érdekében újra a Jégcsarnokig közlekednek, a fent említett időponttól a 19H autóbuszok megszűnnek – ezt már Tóth Szabolcs, a DKV Zrt. vezérigazgatója mondta. Kitért rá, hogy az ipari parkokat érintve is lesznek változások, így például változik a 20E gyorsjárat menetrendje.

– További új 20E járatok indulnak a Nagyállomástól kora reggel 5 óra 20 perckor, továbbá munkanapokon több időpontban. Munkanapokon az Észak-Nyugati Gazdasági Övezettől 22 óra 10 perckor, szabadnapokon pedig 14 óra 12 perckor indul majd a gyorsjárat – sorolta Tóth Szabolcs. Hozzátette, munkanapokon az övezettől a mostanitól később, valamint 22 óra 10 perckor indulnak újabb 20E-járatok.

A Füredi és a Balmazújvárosi úti oktatási, kereskedelmi és ipari létesítmények még teljesebb kiszolgálása érdekében a 20E gyorsjárat a továbbiakban megáll a Honvéd Középiskola, a Vízmű és az Autópiac megállóhelyeken.

A 60-as is máshogy jár

Tóth Szabolcs azt is elmondta, hogy a Déli Ipari Park utazási igényeinek kiszolgálása érdekében változik a 60-as, a 60A, és a 61-es buszok menetrendje. Így a Segner térről munkanapokon az 5 óra 15-ös, a 13 óra 11-es és a 21 óra 15 perckor induló 60-as járatok öt perccel később indulnak a Déli Ipari Park felé, illetve a visszafele induló járatok menetrendje is módosul, ahogyan a Nagyállomástól naponta induló 60A jelzésű autóbuszé. Arról is tájékoztatott, hogy a munkanapokon 7 óra 45 perckor és 16 óra 39 perckor, és Déli Ipari Parkból 8 óra 17 perckor és 17 óra 10 perckor induló 60-as járatok ezentúl nem közlekednek. Március 4-től a Kossuth utcán található Kandia utca megállóhely neve is megváltozik Szent Efrém Általános Iskolára.

