A közlekedés csapatsport, mindenki részt vesz benne, ezért különösen fontos a tolerancia, az előzékenység és a többiek segítése, még akkor is, ha egy-egy szituációban borzasztóan nehéz higgadtnak maradni. A debreceni Facebook-csoportokat túrva pozitív és negatív példákat is találni hétről hétre – ezek közül néhányról a Haon is beszámol –, most az előbbi kategóriából következik egy rövid, de annál aranyosabb történet.

A Debrecenben Hallottamban csütörtök délelőtt megjelent poszt szerzője egy BMW-tulajdonosnak mondott köszönetet, remélve, eljut hozzá az üzenet.

A bejegyzésben leírtak szerint a segítőkész autós aznap reggel fél 8 körül a Tesco előtt, a Kishegyesi út felé kanyarodó sávban jelezte a posztolónak, hogy nem égnek a féklámpái.

„Hálásan köszönöm neki már orvosoltam is a hibát” – írta a kék Dacia Lodgyt vezető sofőr.

Az üzenetre csaknem százötven lájk és megannyi pozitív komment érkezett. „De jó ilyet is látni a sok cserbenhagyott parkolási kár mellett”; „Emberségből jeles mindkét illető” – jegyezték meg többek között a hozzászólók.