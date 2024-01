Télen az immunrendszerünk fokozott üzemmódba kapcsol. Előfordul azonban, hogy rá kell segítenünk a működésére, különösen januárban, amikor a mínuszok és a pluszok váltakoznak, egyik nap még 10 Celsius foknak örülhetünk, másik nap pedig már nulla fok alá süllyed a hőmérő higanyszála. Nagyanyáink praktikáit érdemes ilyenkor elővennünk a fiók mélyéről, receptjeikkel könnyebb dolgunk lesz, mint hinnénk, hisz a hozzávalók manapság is minden konyhában fellelhetőek.

Erőspaprika, a magyarok favoritja

Ezt a növényt nem kell bemutatnunk egyetlen magyarnak sem, ahogy a belőle őrölt fűszerpaprikát sem, hiszen konyhánk alapvető tartozéka, amiről külföldön is ismertek vagyunk. A kevésbé csípős változatok is igazi C-vitamin bombák, de az erősebb fajták egyes kutatások szerint akár évekkel hosszabbíthatják meg az életünket, persze, mértékkel fogyasztva – tudhatjuk meg a healthline.com szaklapból.

Az erőspaprika gyógyhatása kapszaicin tartalmának köszönhető, mely serkenti a vérkeringést, javítja az emésztést, valamint antioxidáns és antibakteriális hatású, így a méregtelenítési folyamatokat tekintve is beválik. De csökkenti a koleszterinszintet, és csillapítja a fájdalmat is. Hatóanyagai felmelegítik a vért, csökkentik a krónikus fáradtságot, kimerültséget, és mivel javítják a keringést, ezáltal enyhén emelik a vérnyomást is. Gyomorproblémáknál is bevethető, mert serkenti az emésztést, és fokozza a nyál és a gyomornedvek elválasztását. Fogyasztását éppen ezért javasolják gyomorrontás, gyomorhurut, émelygés és gyomorgörcs esetén is.

Baktérium- és vírusölő, ételben-italban fertőtlenítő hatású, enyhíti a torokgyulladást, és mivel felhígítja a melléküregekben megtapadt sűrű nyákot, jót tesz az eldugult orrnak is, de köptető hatóanyagokat is tartalmaz. Ezen tulajdonságai révén megelőzhetők vele felső légúti megbetegedések, de minimum kiaknázhatjuk izzasztó, torokfájást enyhítő hatását. Egyes nagyon erős fajták a bélparazitákat is kihajtják.

Fokhagyma, az ősrégi csodaszer

Bár évezredek óta ismerik az emberek, és ma is tudjuk, hogy jótékony hatású fűszernövény, a fokhagyma, mégis háttérbe szorult a mindennapi praktikáink közül ahhoz képest, amennyit még nagyszüleink és dédszüleink fogyasztottak belőle. Ezt a fűszernövényt már közel ötezer éve ismerik és használják az emberek. A népi gyógyászatban sokféleképpen alkalmazták. A fokhagyma rendszeres fogyasztása jót tesz a koleszterinszintnek, kordában tartja a vérnyomást, valamint a vércukorszintet is. Erős vértisztító, baktérium- és vírusölő hatással rendelkezik, az emésztési problémák ellen is hatékonyan bevethető házi orvosság, de gyulladásos betegségek esetén is kiváló.

Fahéj, az illatos fertőtlenítő

A népi gyógyászat felfúvódás és hasmenés ellen használja, nem mellesleg pedig kiválóan fertőtlenít. A fahéjat a középkorban a krónikus köhögés és az ízületi gyulladás ellenszereként is alkalmazták. A fahéj köztudottan szabályozza a vércukorszintet, vagyis ha a szénhidrátdús ételt fahéjjal együtt esszük, akkor az nem okoz olyan hirtelen emelkedést a vércukorszintben, így hirtelen csökkenést sem.

A vércukorszintre gyakorolt jótékony hatása mellett a vérzsírokra is kedvezően hat a fahéj: ha a zsírdús ételeket fahéjjal egészítjük ki, akkor nem figyelhető meg a vér trigliceridszintjének emelkedése, ez pedig a károsodást okozó plakkok kialakulásának csökkenését jelenti. A vérzsírszint és a vércukorszint egyensúlyba hozatala mellett az is megfigyelhető, hogy a vérben található antioxidánsok szintje ezekkel szemben növekszik, ha fahéjat fogyasztunk.

Gyömbér, a gyulladáscsökkentő

A gyömbérgyökérből készített tea nemcsak finom, csípős és átmelengető, de számos jótékony hatással is bír: amellett, hogy kiváló gyulladáscsökkentő, görcsoldó és köhögéscsillapító főzet, mikrobaellenes hatással is rendelkezik, valamint gazdag A-, B-, C- és E-vitaminokban, tartalmaz cinket, magnéziumot, foszfort, káliumot és vasat is. A gyömbért gyulladás- és fájdalomcsökkentő hatásainak köszönhetően menstruációs görcsök és ízületi fájdalmak csillapítása céljából is alkalmazzák, emellett a gyömbértea napi fogyasztásával kordában tarthatjuk vércukorszintünket és elősegíthetjük emésztőrendszerünk megfelelő működését is.

Citrom, a C-vitaminbomba

Egyetlen közepes méretű citrom egy átlagos felnőtt napi C-vitamin-szükségletének 40 százalékát képes biztosítani, miközben kalória- és szénhidráttartalma rendkívül alacsony.

Jó forrása a folsavnak és a káliumnak. A Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert által felfedezett C-vitamin (avagy aszkorbinsav) fontos szerepet tölt be az immunrendszer működésében azáltal, hogy stimulálja a fehérvérsejtek képződését, ezen felül antioxidánsként a káros szabadgyökök megkötésével is hozzájárul egészségünk hosszú távú megőrzéséhez. Egy 2007-es vizsgálat szerint pedig a limonin és E-vitamin napi rendszerességű fogyasztásával egyetlen hónap alatt 20-30 százalékkal csökkenthető a magas koleszterinszint.

Méz, a természet ajándéka

A méz jótékony hatása a benne található száznál is több aromaanyagnak, 28 féle aminosavnak, 12 féle ásványi anyagnak, 10 féle szénhidrátnak, 8 féle vitaminnak, továbbá enzimeknek, szerves savaknak és baktériumölő anyagoknak köszönhető.

Külön érdekesség, hogy bár fentebb nagyanyáink ősi praktikáit hívtuk segítségül, a TikTokon is rábukkantunk egy szuper immunerősítő tea tonik receptre. Azt ígérik nekünk ebben a videóban, ha minden reggel fogyasztjuk ezt a csodaitalt, kiütéssel győzhetünk a betegségekkel szemben.