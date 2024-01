Aki nem követi a helyi híreket, úgy szállhatott fel január 12-én a menetrend szerinti 8.52-es 25Y-os autóbuszra a Derék utca végén, hogy nem is tudta: az örökkévalóságba tart. Micsoda kongóan üres nagyotmondás, micsoda zsurnalizmus, mondják most Önök! Hiszen a 89 utasra méretezett Solaris Urbino – látszatra – semmi olyan újdonságot nem nyújtott, ami bárkinek is feltűnt volna a Tócóskerttől a Veres Péter utcáig, már ha az illető nem savanyodott éveket valamilyen járműipari mérnökképzésen – írja a Cívishír. Törtfehér fogódzók, acélkék ülések, szürke műanyag borítás, hasonló színű alacsonypadló, sehol egy indokolatlan kapaszkodókinövés, semmi szabálytalanság. Kimért, kiszámított karakter, csupa visszafogottság: mint egy rendes autóbusz manapság.

Egy debrecenit az elektromobilitással sem veszünk le a lábáról, hiszen másfél éve jönnek-mennek Mercedes eCitarók a városban. A dízeles buszok (Conectók, Reformok) sem hangosak, ám a villanymotor hűvös zümmögését könnyű megszokni. Akkor mire is kellett volna felfigyelni a 25Y-oson, amelyik legfeljebb annyiban volt szokatlan, hogy hiányoztak róla a megállókat jelző monitorok, valami esetlen kékes pixelcunami csúfította a mennyezetét és kívülről túl volt matricázva?

Még tesztüzem zajlik

Kérem szépen, ezekben a napokban kezdte meg a történelmi tesztüzemét Debrecenben az első hidrogéncellás autóbusz, amelyik péntek reggeltől több járat útvonalát bejárta. Így kilenc előtt néhány perccel a 25Y-osén hasított. Ebben a járműben is villanymotor dolgozik, de akkumulátorok helyett hidrogéngáz révén jön létre a meghajtást működtető elektromosság. A folyamatot egy üzemanyagcella „tartja kézben”, s a busz – az üzemanyagcellában lezajló hidrogén-oxigén reakció végtermékeként – csupán vízpárát bocsát ki. Ez benne a truváj.

A hidrogént egy közel 1600 literes tartályba töltik, amit a busz tetején látni, bár egyáltalán nem feltűnő. Ebbe kerül mintegy 37 kilogrammnyi a legkönnyebb elemből, amivel a jármű 400-450 kilométert képes megtenni. A gázt a Messer nevű világcég szolgáltatja, a debreceni teszt során az autóbuszt tréleres hidrogéntöltővel tankolják. A technológia Magyarországon még elég új, a debrecenihez hasonló első próbaüzemek 2022 elején indultak. Azonban a világ fejlettebb részein már javában használják, hogy közeli példát említsünk, Németországban már bevetett módja ez a közösségi közlekedésnek.

Ez határozhatja meg a jövőt

A hidrogénmeghajtás előnyeiről is hátrányairól bőséges információt találni a világhálón. Most csak annyit ragadnánk ki, hogy nem igényli drága, ráadásul dögnehéz akkumulátorok beszerelését a járművekbe, ellenben a töltőhelyek kialakítása sokkal-sokkal költségesebb az elektromos oszlopokénál, miként az egységnyi úthoz szükséges hidrogén is többe kerül az elektromos áramnál. Az előrejelzések szerint könnyen elképzelhető, hogy míg a személygépkocsiknál az elektromos akkumulátoros meghajtás, addig a személy- és a teherfuvarozásban a hidrogéncella határozhatja meg a következő évtizedeket.

A hidrogénbusz Debrecen után más városokba megy; ha kipróbálná az ingyenes közlekedési lehetőséget, a DKV a közösségi oldalán előre közli, mikor, melyik járatokon tűnik fel a jármű a következő időszakban.