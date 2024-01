– Picin elvitték, nagy korában pedig visszahozták. Nem tudták etetni – jegyzi meg Ilona az egyikre mutatva. Az örökbefogadások terén éppen ezért rendkívül körültekintőek. Elmondta, csak szerződéssel, és csakis kizárólag benti tartásra lehet tőlük örökbe fogadni állatot.

– Csak nekünk adhatják vissza a macskát, nem lehet a szomszédba vagy más ismerősnek, családtagnak sem átadni – jelentette ki, majd hozzátette: minden újdonsült gazdával igyekeznek tartani a kapcsolatot, és lehetőségeikhez mérten segíteni őket a kisállattartás néha rögös, de élményekben gazdag útján.

Vannak akik örökre itt ragadnak, de akadnak olyanok is, akik még 2 év után is gazdisodnak. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a legtöbb lakónak új, szerető gazdát találjunk, aktívak vagyunk a közösségi médiában is. A tavalyi évben 48 macskát sikerült örökbe adnunk

– jegyezte meg.

A gazdijelöltek jellemzően a környékbeli településekről érkeznek, de olyan is akadt, aki Pest megyéből utazott a fürdővárosba kis kedvencért.

Forrás: Czinege Melinda

Az ivartalanítás lehet a megoldás

Ilona mindennapi beszélgetései és munkája során az ivartalanítás fontosságára is igyekszik felhívni a figyelmet. – A támogatott ivartalanítás intézménye alapvetően a lakosság és nem pedig szervezetek számára jött létre. Fontos lenne, hogy az emberek ne csak tudjanak róla, éljenek is vele – vélekedett. Bár a nehézségek ellenére is rengeteg állatot sikerült tavaly ivartalanítani, Ilona szerint még e téren is van hová fejlődni. Rámutatott, az egyik legnagyobb probléma, hogy önmagában nem igazán él vele a lakosság, de ha élnének is, túl bonyolult a rendszer, sokan segítségre szorulnak. Mi sem mutatja ezt jobban, az elmúlt évben 271 macskát ivartalanítottak a segítségükkel, közbenjárásukkal.

Ahol a szükség, ott kell segítség!

Férjével ketten, főállásban látják el a működéssel kapcsolatos feladatokat, és ez idejük nagy részét bizony leköti, de lehetőségeikhez mérten mindenkinek igyekeznek segíteni.

Amíg egy macska menthető, mi a lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk. Ha már az életkörülmények olyanok, hogy nem szolgálják az állat érdekeit, csak akkor szoktuk elengedni őket.

Tudatta, az elmúlt évben 63 cicának segítettek az állatorvosi költségeik fedezésében.

Forrás: Czinege Melinda

Bár az alapítvány hajdúszoboszlói, Ilona tudatta, a legtöbb támogatás a fürdővároson kívülről érkezik, és még határon túli adományozók is akadnak, például egy svájci szervezettől is jelentős támogatás érkezett a tavalyi évben ivartalanításra.

A terveik kapcsán elmondta, tavaly állami pályázat keretében sikerült több fejlesztést és felújítást is végrehajtaniuk, a munkát pedig 2024-ben is folytatni szeretnék. A segítő kezekre és az önkéntesekre is nagy szükség lenne – zárta gondolatait Szabóné Demeter Ilona.