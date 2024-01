Tömeg volt a buszállomáson Balmazújvárosban is. Többen viszont apránként feladták a várakozást, és inkább megpróbáltak valamilyen alternatív módszerrel bejutni Debrecenbe. Erről számolt be egy helyi diák, aki a vármegyeszékhely egyik szakiskolájába jár. Lili saját bevallása szerint meglehetősen átfagyott várakozás közben, és a kimaradások miatt szintén elkésett az iskolából. Osztálytársa Hajdúnánásról jár Debrecenbe, szintén fél órás késéssel érkezett be a városba.