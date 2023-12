Egy-egy bevetés során előfordul, hogy gyermekek is sérülnek vagy érintettek egy adott káresetnél. Ilyenkor sok minden átértékelődik bennünk, és úgy gondoljuk, hogy az ünnepek alatt el kell jutnunk azokhoz a gyerekekhez is, akik ágyhoz kötöttek, vagy nem jöhetnek ki a szabad levegőre. Így őket is fel tudjuk vidítani kicsit, és egy kis ajándékot is át tudunk adni