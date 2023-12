Mint írja, sok gyermek nem otthon várja az ünnepeket, ezért a DEOEC Gyermekklinikára is vittek mikuláscsomagokat a bent lévő kis betegeknek. A csomagok mellett a hit lángját is átadták a vasárnapi főtéri gyertyagyújtásról, ezzel is megköszönve Szabó Tamás klinikaigazgató és kollégái áldozatos munkáját, amit a gyógyuló gyermekekért és családjaikért tesznek.