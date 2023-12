Tégláson is fellobbant az első láng a város adventi koszorúján vasárnap este. A kisváros közössége a polgármesteri hivatal előtt elhelyezett, a bölcsőde kollektívája által elkészített adventi koszorú körül együtt várakozott és együtt örült. Szabó Csaba polgármester beszédében kiemelte: hisz abban, hogy Téglás közössége, közösségteremtő ereje kimagasló a kisvárosok közül.

– Tudunk és akarunk is olyan közösségi élményeket, melyek színesebbé teszik mindennapjainkat, és lehetőséget teremtenek az egymáshoz való kapcsolódáshoz. Ehhez lassan megteremtődnek azok a közösségi terek is, melyek jó helyszínként szolgálhatnak, akár ilyen zord, hideg téli időben is – mondta a városvezető. Elkészült a téglási piac, mely fedett területével alkalmas arra, hogy a helyi termelők árulják portékáikat, alkalmas arra, hogy eső és nagy hó esteén advent időszakában, vagy a nyári nagy melegben védelmet nyújtson az időjárási viszontagságoktól.

Már tervezés alatt van a mozit és hivatalt összekötő új épület, melyet a település értékeit teremtő és hírnevét öregbítő közösségek egyesületek is kényelmesen használhatnak. Hamarosan befejeződik a súlyemelőterem felújítása, hatalmas sikere van a bringapályának, felújították a műfüves és a bowlingpályát, új kondipark létesült a sportpályán.

Újabb téli attrakcióval bővül idén Téglás

A rendezvényházban a DFDC tánccsoport tarthatja a próbákat. A kisréti tó és környéke számos lehetőséget kínál. A városvezető utalt rá, hogy a láthatatlan angyal, az idősek karácsonyi csomagja reményei szerint segít majd a nehezebben élők számára is mosolyt csalni az adventi időszakban, és ne feledkezzünk el arról sem, hogy a jövő hétvégén az Ezüstcsengő programjai minden korosztályt megszólítanak. Hamarosan érkezik a korcsolyapálya is a város szívébe.

Kitüntették a közösség legaktívabb tagjait

A város első embere ez alkalommal polgármesteri díszoklevéllel ismerte el Bencze Antalné, Lovas Jánosné, Kocsis Jánosné önzetlen, aktív közösségi munkáját. A szépkorúak közösségében is nagyon erős a szociális érzékenység, fontosnak tartják, hogy munkájukkal tapasztalatukkal hozzájáruljanak az itt élők életéhez, rendezvényeken mindig szeretettel sütnek-főznek.

A téglási közösség összetartását erősítik télen az ünnepi fények, hiszen, ha szétnézünk, tele van a város nevető, csillogó szemű gyerekekkel, mosolygó, beszélgető emberekkel, családokkal. Közösen teremtettük meg mindezt: előrelátó gondolkodással, vállalkozói adományokkal és saját kreatív kollégáinkkal. Az adventi időszak Tégláson a közösségi összetartozás és a közös öröm, várakozás időszaka.