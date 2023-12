Bocskai István fejedelem lovas szobra előtt koszorúzással kezdődött Hajdúhadház napja december 12-én, kedden a település főterén. A hajdú fejedelem jelentőségét ünnepi beszédében Legoza Bálint, Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár parancsnoka elevenítette fel.

Bocskai István fejedelem lovas szobra előtt koszorúzással kezdődött Hajdúhadház napja

A városnap délelőtt a Városháza dísztermében ünnepi testületi üléssel folytatódott, melyet Csáfordi Dénes polgármester nyitott meg. Úgy fogalmazott: a tettek viszik előre életünket és biztosítják a haladást, mely ezen tetteink által válik fejlődéssé a város, a vármegye és az ország számára egyaránt. Hozzáfűzte, hogy az egyén cselekedeteihez kellenek álmok is, emellett tervekre, tiszta és világos gondolatokra és egyértelmű célokra, valamint bátorságra, erőre is szükség van. Felidézte, hogy elmúlt bő évtizedben sok bátor döntést tudhat magának Hajdúhadház a település fejlődése érdekében. Beszélt arról is, hogy mindehhez társakra, szövetségesekre volt és van szükség, mint például a vármegye, a honvédség vagy a hajdúvárosok támogatása.

Ismernünk kell az elődök és a város történelmét, Bocskait, az első győztes csatáját, emellett minden hajdúhadházi gyermeknek is tudnia kell, hogy a Bocskaié győztes szabadságharc volt Magyarországon. Ebből lehet erőt meríteni a mindennapokban, de fontos elődeink üzeneteit is meghallani a múltból, és büszkének kell lennünk Hajdúhadházra, mely van, volt és lesz

– fogalmazott.

Csáfordi Dénes, Hajdúhadház polgármestere

A polgármesteri köszöntő után Tasi Sándor, a vármegyei közgyűlés alelnöke mondott ünnepi beszédet.

Tizenhárom éve egy megállapodással arra vállalkoztunk, hogy a hajdúhadházi emberek javát szolgáljuk. Azóta sok mindenben segítettünk, utakat építtettünk, épületeket újítottunk fel és korszerűsítettük. A fejlesztések mellett az itt élő emberekkel is foglalkoznunk kellett, ezzel sem maradt el a vármegye

– összegzett. Emlékeztetett arra is, hogy ezen a napon a vármegye és Hajdúhadház a múlt és Bocskai előtt tiszteleg.

Tasi Sándor, a vármegyei közgyűlés alelnöke

– A korponai oklevél hadháznak városi rangot adott, a város pedig nemcsak a mai nappal tiszteleg a múlt előtt, hanem főterével, szobrával és a Városházával, mely egykor Bocskai fogadójaként működött – vélekedett. Felidézte, hogy Bocskai a korát megelőző gondolkodású ember volt, aki hitt az összetartozásban és bebizonyította, hogy a szabadságért, békéért harcolók együtt mindig győzedelmeskednek. Hozzátette, ma is ez kell a közös célért, ami nem más, mint a településre vonatkozó fejlesztések megvalósítása.