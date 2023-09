A tavalyi évben elkezdődött a 4-es számú főút Debrecen és Nyíregyháza közötti szakasza négynyomúsításának tervezése, melynek célja a két város közötti, részben új nyomvonalon vezetett közúti kapcsolat létrehozása. A fejlesztéssel érintett szakasz a 354. számú főút – távlati Debrecen keleti elkerülő szakasz csomópontjától a 4. számú főút – M3 autópálya csomópontjáig tart majd.

Idén tavaszra két változatot adtak közre a tervezők, melyet a Hajdúhadházi Járás településvezetői és az önkormányzatok szakértői néztek át és véleményeztek is. Akkor Csáfordi Dénes a Hajdú Online megkeresésére elmondta: korábban többféle elképzelés is volt a főút fejlesztését illetően, a többkörös egyeztetések eredményeként mostanra két tervváltozat készült: az egyik szerint a most meglévő 4-es számú főutat szélesítik kétszer két sávra, míg a másik elképzelés egy új nyugati elkerülő út építése. Ez utóbbi elkerülné Hajdúhadház kertségi területeit (Gáborkert, Siposkert), valamint Téglásnál a védett erdőket, az Angolkertet.

A tervek szerint Téglásról és Hajdúhadházról egy-egy felhajtó vezet majd az új 4-esre. Az egyeztetésen mindkét nyomvonallal kapcsolatban elmondtuk a véleményünket a tervezőknek. Mindkét változatnak vannak előnyei és hátrányai, de a mi szempontunkból egyelőre úgy látom, hogy egy fokkal előnyösebb lenne, ha a nyugati elkerülő épülne meg

– mondta tavasszal a hajdúhadházi polgármester.

Nyugati elkerülő épül Hajdúhadháznál és Téglásnál

A napokban ismételten egyeztetés folyt a járás településvezetői, szakemberei, valamint a tervező mérnökirodák munkatársai között. Csáfordi Dénes közösségi oldalán ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: Téglás és Hajdúhadház lehetőségeit évszázadokra határozhatja meg az út helyének, pontos nyomvonalának kijelölése.

Hajdúhadház és Téglás tekintetében a 4-es számú főútnak várhatóan nem a meglévő nyomvonalat szélesítik, hanem egy új, a településeinket nyugati irányba elkerülő négysávos út építéséről, illetve az ahhoz kapcsolódó építési tervek elkészítéséről született ma döntés

– osztotta meg közösségi oldalán szeptember 27-én Csáfordi Dénes, Hajdúhadház polgármestere. A nyomvonal meghatározása után elkezdik a pontos, részletes, engedélyezési eljárásokhoz szükséges tervek készítését.

Közlekedési csomópont lesz Bocskaikertnél

A városvezető bejegyzésében részletezte: Hajdúhadház és Bocskaikert között lesz egy közlekedési csomópont. Az új elkerülő út keresztezi majd a Hajdúböszörmény és a Hajdúvid felé vezető utak nyomvonalát. Ezek az utak a találkozási pontokon az új négysávos út fölött vezetnek majd át.

A böszörményi úti kereszteződés egyben közlekedési csomópont is lesz, ahol az új út fel- és lehajtási lehetőségeit is kiépítik. A fel- és lehajtásra a vidi úti kereszteződésben azonban nem lesz lehetőség. – Városunk számára az új 4-es építése önmagában is nagy jelentőséggel bír, de ez az elfogadott nyomvonal – az új elkerülő úttal – sok lehetőséget hordoz majd magában - jegyezte meg Csáfordi Dénes.