Debrecen és Kisújszállás között már 2024-ben, a Debrecen-Budapest Nyugati pályaudvar közötti teljes szakaszon pedig várhatóan 2025-ben közlekedhetnek a vonatok 160 kilométer/óra sebességgel – derült ki az Építési és Közlekedési Minisztérium válaszaiból, amelyet a Cívishír kérdésére küldött.

A Kisújszállás–Püspökladány vasútvonal korszerűsítése 2015-ben, a Püspökladány–Debrecen vonalé 2021-ben ugyan már befejeződött, de a pályarehabilitáció egyik fő indokaként beharangozott 160 kilométer/órás sebességgel közlekedő vonatok még mindig nincsenek sehol. Adódik a kérdés: mikor suhanhatnak 160-nal az említett pályaszakaszon a személyszállító szerelvények, és persze a vasúttársaságnak megvan-e az erre a sebességre alkalmas járműparkja? No meg az is érdekelheti az olvasóinkat, hogy a Debrecen–Nyíregyháza vasútszakaszon elvégzik-e a korszerűsítés, hogy aztán az utasok ott is élvezhessék a 160-as tempót.

A Flirtek és a Siemensek már tudják

A 160 kilométer/óra sebességre alkalmas infrastruktúrához a már felújított szakaszokra vonatkozóan szükséges az ETCS2 vonatbefolyásoló berendezés telepítése, melynek tervezetten 2024. év folyamán kell megvalósulnia

– idézzük a szaktárca válaszának lényegét a Kisújszállás–Debrecen közötti 108 kilométeres vasúti pályaszakaszra vonatkoztatva, amiből 50 kilométer Püspökladány és Debrecen között van Hajdú-Biharban. A válaszban a minisztérium részletezte az évekkel ezelőtt elvégzett munkálatokat, így a vasúti pálya teljes körű átépítést, az állomások korszerűsítését, az elektromos biztosítóberendezések cseréjét. Ugyanezeket a munkálatokat korábban már elvégezték a Budapest és Debrecen közötti vasútvonal több szakaszán is. A 160 kilométeres sebességnek ott is feltétele a megfelelő GSM-R rendszer, és az arra épülő ETCS-L2 (European Control System) biztosítóberendezés kiépítése és beüzemelése. Ennek kivitelezése elkezdődött és várhatóan 2025-ben átadják. Ezután az ETCS rendszer fedélzeti egységeivel telepített vasúti járművek részt vehetnek a sebességemelésben. Ide tartoznak a 2022/2023-as menetrendváltással a Budapest–Debrecen vonalon bevezetett, órás ütemben közlekedő Cívis InterRégió járatok Flirt motorvonatai. Az elmúlt hetekben megjelentek nagy teljesítményű villanymozdonyok (Akiem Siemens Taurus mozdonyok) a 100-as vonali InterCitykben, amelyek ugyancsak alkalmasak a 160-as tempóra. Az InterCity vonatoknál tervezett járműfejlesztések a mozdonyoknál már alapkövetelményként kezelik a kompatibilitást az ETCS rendszerrel, míg a személykocsiknál az IC+ program tervezett folytatásával jöhet létre a 160 kilométer/óra sebességre alkalmas járműpark. A sebességemelést a menetrendben szereplő különböző vonattípusoknál várhatóan fokozatosan vezeti be a MÁV.

Peronok, liftek, aluljárók

Az építési engedélyek, valamint a kiviteli tervek elkészülte után, tervezetten 2025 elején megkezdődhetnek és várhatóan 2030 végén befejeződhetnek a Debrecen és Nyíregyháza közötti vasúti pályaszakasz korszerűsítési munkálatai. Jelenleg a tervezésnél tart a projekt.

A 46,8 kilométer hosszú villamosított vonalszakasz biztosítóberendezéseit és távközlési egységeit korszerűsítik, a vonalon műtárgyakat és útátjárókat építenek, 225 kilonewtonra emelik a sínpálya megengedett maximális tengelyterhelését, az állomásokon és megállóhelyeken 55 centiméter magasságú peronokat, aluljárókat, lifteket, perontetőket, akadálymentes peronmegközelítéseket építenek, továbbá rendezik az állomások környezetét. Korszerűsítik a térvilágítást, a felsővezetéki rendszert. Zajvédő falakat építenek, P+R, B+R parkolórendszert alakítanak ki. Mindezzel együtt közlekedésbiztonsági eszközöket is telepítenek. A minisztérium a válaszában hangsúlyozta, hogy a projekt megvalósítása során törekednek arra, hogy a kivitelezési munkák minél kevesebb zavartatással járjon az utazóközönség számára.