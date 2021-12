Kitért a december 12-től hatályba lépő 2021/22-es menetrend térségre vonatkozó fontosabb újdonságaira is. Elmondta, a reggeli időszakban 15 percenként közlekednek majd vonatok Püspökladány és Debrecen között, valamint az IC-k felár megfizetése nélkül igénybe vehetőek lesznek Hajdúszoboszló és Debrecen között. Új Sóstó Intercity indul naponta a Nyugati és Nyíregyháza között, ami szintén felár nélkül lesz használható Püspökladány és Debrecen között, illetve ez az IC meg fog állni Kabán és Ebesen is. Egy új nemzetközi gyorsvonat is fog indulni Bécs-Budapest-Szolnok-Püspökladány-Biharkeresztes-Nagyvárad-Kolozsvár útirányon. Nyiszter Tamás azt is megosztotta, a járműállományt fokozatosan megújítják a térségben, az IC+ kocsik már közlekednek, de FLIRT motorvonat is egyre több lesz.

Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere | Fotó: Kiss Annamarie