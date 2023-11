A Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata „A hajdú hagyományok nyomában” című pályázata keretében ismeretterjesztő, szemléletformáló, interaktív előadáson vettek részt a nyíracsádi Szent Piroska Görögkatolikus Általános Iskola 4. évfolyamos diákjai. „A természet iskolája” című rendhagyó órát, mely felöleli ugyan mind a négy évszakot, de természetesen most az őszről szólt, Varga Edit természetpedagógiai szakvezető tartotta. Az őszi természet állat- és növényritkaságait is bemutató előadáson a diákok sok általuk már tanult ismeretanyagot elevenítettek fel, de számtalan érdekességre is fény derült. Kiderült, hogy a gesztenye nemcsak játékra vagy őszi dekorációra használható, de mosószert is lehet belőle kivonni, gyógyítja a beteg lábat, és a mókusok is szeretik. Megismerték az év növényét a borzas lent, láthattak fenyőgyantát, amiből sok-sok év alatt alakul ki a borostyán. A gombák közül a disznófül gombának az elnevezése kuncogást váltott ki, az pedig csodálkozást, hogy a Júdás gomba fán terem, nem pedig a földön.

A szemléletformálás fontos feladat

A növények mellett a bogarakról és az emlősökről is sok érdekességet tudhattak meg a gyerekek Varga Edit lendületes és élvezetes előadása során, ami teljesen elvarázsolta a csemetéket. A gyerekek nagyon aktívan kapcsolódtak be az óra menetébe, ahol az előadást követően a terepasztalnál közvetlen közelről is megfigyelhették, sőt meg is foghatták a bemutatott fotókat, állatokat és növényeket is. Az előadó szerint a pályázat és az előadássorozat legfontosabb célja az, hogy a természettől egyre inkább eltávolodó gyermekeket közelebb hozzuk a külső világhoz, hogy tapasztalatszerzés útján fedezhessék fel azt.