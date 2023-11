A kétnapos rendezvény célja, hogy a középiskolások és hozzátartozóik részletesen megismerhessék a Debreceni Egyetem széleskörű képzési kínálatát, a hallgatói életet, az egyetemistáknak szóló szolgáltatásokat, a kollégiumi kínálatot, a sportolási és külföldi tanulmányi lehetőségeket - olvasható az egyetem közleményében.

– A DExpón első kézből kaphatnak hiteles információt az érdeklődők az új felvételi szisztémáról és idén először személyre szabottan segítjük a pontszámításban a fiatalokat. Az Oktatási Főigazgatóság munkatársai a Debreceni Egyetem tizenhárom kara és több szervezeti egysége mellett ezúttal külön standon várják a látogatókat, valamint kérdés esetén az intézmény hallgatói nagykövetei is rendelkezésre állnak – hangsúlyozta Bartha Elek oktatási rektorhelyettes.

Fotó: unideb.hu

Az intézmény képzési kínálatáról és az új felvételi rendszerről mindkét nap tájékoztató előadásokon is megkaphatnak minden fontos információt az érdeklődők 9 órától az Aulában. Nemcsak a Főépületben, a Böszörményi úti és a Kassai úti campuson, valamint az Auguszta telepen is várják a középiskolásokat. Lesznek látogatható órák, így mindenki kipróbálhatja, milyen egyetemi előadást hallgatni, és egy kicsit megtapasztalni az unideb hangulatot. Az intézmény képzési kínálatát bemutató programok és helyszínek között idén is a Studyversity mobilapplikáció segít eligazodni. A rendezvényen nemcsak a képzésekről tájékozódhatnak az érdeklődők, hanem arról is, hogy milyen szolgáltatásokkal, juttatásokkal, diákélettel várja leendő hallgatóit az intézmény. Az erre az alkalomra készült iDE kiadványból pedig megtudható az is, mennyibe kerül Debrecenben egyetemi hallgatónak lenni.

Fotó: unideb.hu

A DExpót idén 18. alkalommal szervezi meg a Debreceni Egyetem, ennek apropóján nyereményjátékkal is készülnek a szervezők.

– Az esemény mindkét napján szeretnénk felköszönteni azokat a diákokat, akik születésnapjukon látogatnak el a DExpóra. Aki személyigazolvánnyal hitelesíti a dátumot, értékes ajándékkártyát kap, amelyet a UD Shop-ban lehet majd beváltani – részletezte Rőfi Mónika, a Debreceni Egyetem Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ vezetője, a rendezvény főszervezője.

A DExpo részletes programja és friss információk az esemény Facebook-oldalán érhetők el.