Az évszakra jellemzően egyre alacsonyabb a hőmérséklet, jobban csúszhatnak az utak, ezért ideje a gumiabroncsokat lecserélni – tanácsolja Facebook-oldalán a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Mint írják, az egyik fontos ok a megfelelő tapadás: a nyári gumiabroncs 7 fok alatti hőmérsékletnél megkeményedik, nem tapad megfelelően és – függetlenül az aszfalt nedvességétől – csúszóssá válik. A téli gumit úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékleten megnő a tapadási értéke.

Emellett azt is érdemes észben tartani, hogy a téli gumiabroncs alapanyaga különbözik a nyári anyagától. A téli gumik rendkívül alacsony hőmérséklet esetén is rugalmasak maradnak, ezekkel a fékút is rövidebb.