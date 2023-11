Közel két hónapja adtunk hírt Szilágyi Richárd hajdúböszörményi raliversenyző állapotáról, aki több mint egy éve fekszik éber kómában, miután 2022 májusában minden előzmény nélkül leállt a szíve egy pályabejáráson.

Szilágyi-Parti Krisztina szeptember közepén megosztotta portálunkkal: megvan rá minden remény, hogy meggyógyuljon a fiatal pilóta és navigátor. A leletek alapján fogadnák Ricsit egy németországi klinikán, ahol már biztató eredményeket értek el hasonló esetekben. Ennek költsége azonban 40 millió forint a speciális ki- és hazautaztatással együtt, amiből két hónappal ezelőtt még 10 millió forint hiányzott.

– Nagyon köszönjük mindenkinek a támogatást, mérhetetlenül hálásak vagyunk, ugyanis szeptember óta újabb közel 5 millió forinttal duzzadt a Ricsi gyógyulására szánt összeg: 35 millió forintnál tart jelenleg a gyűjtés – osztotta meg elsőként a Haonnal. Kiemelte, így már csak 5 millióra van szükség ahhoz, hogy a család megkezdhesse a szervezést, és eljuthasson a fiatal pilóta Németországba.

Szilágyi Richárd és felesége, Szilágyi-Parti Krisztina – itt még boldogan

Forrás: Szilágyi-Parti Krisztina-Archív

Sokan adományoznak Ricsinek

Ricsi folyamatosan mutat kisebb pozitív jeleket. Nagyon figyelmes, szinte napról napra jobban. Egyre több mindenen mosolyog, sokszor kacag, ha nevettetjük. Ha valaki beszél hozzá, akkor a fejét odafordítja, érdeklődést mutat. Túl van egy lázas, köhögéses megfázáson is. Szerencsére pár nap alatt legyőzte a betegséget. Egy MR-vizsgálatra várunk, amit kifejezetten a külföldi professzorok kértek.

– Abból is nagyon sok mindent meg fogunk tudni. Remélhetőleg ez a vizsgálat a hetekben, napokban meg is történik – tette hozzá Krisztina. Érdeklődésünkre kifejtette, az összegyűjtött pénz egy része kisebb összegekből jött össze. – Főleg magánemberektől kaptunk felajánlást, de azért volt néhány cég is, mely mellénk állt kisebb-nagyobb hozzájárulással. A másik része természetesen a jótékonysági autóztatásoknak köszönhető; a srácok nélkül még nagyon az elején járnánk, mindemellett az adó 1 százaléka, valamint egy jótékonysági bál segített még az utóbbi időben – sorolta.

Nagyon várják haza Ricsit

Mint hozzátette, érzik, már közel a cél, de talán most még lassabban telnek a napok. A raliversenyző felesége elárulta, az ünnepeket most nagyon nem várják.

Ezelőtt mindenki várta a családban a karácsonyt, díszítettük a házat, Ricsi harcsapaprikást és hortobágyi palacsintát csinált szinte mindig. Csomagoltuk az ajándékokat, hallgattuk a karácsonyi zenéket, jókat nevettünk együtt a családdal

– idézte fel. Megjegyezte, fáj bevallania, de szinte látni sem szereti a boltokban az ünnepi dolgokat.

– Szeretném megadni a kislányunknak azt az érzést, hangulatot, amit korábban karácsonykor Ricsivel megéltünk, de nélküle nem megy. Nagyon várjuk, hogy újra velünk legyen. Remélem, ez a lehető leghamarabb meg fog valósulni – osztotta meg gondolatait.