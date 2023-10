Somogyi Béla, az Agóra Tudományos Élményközpont igazgatója példaként említette Karikó Katalint és Krausz Ferencet, hiszen a Nobel-díjas tudósaink is igazolják, hogy a tudomány szeretete által milyen messzire juthatunk. Úgy vélte, a mindennapokban használt eszközöket már annyira megszokta mindenki, hogy el sem tudnánk nélkülük képzelni az életünket. – A Tudományvásár célja is ez: annyira közel hozni hozzánk a kutatás, a kísérletezés és az alkotás élményét, hogy azokat is ugyanilyen természetesnek vegyük – mondta.