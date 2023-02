Indul a WATCH+ is!

Második éve, hogy részt vesz Hosszu Róbert a programban stratégiai partnerként együttműködő NI Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, aki kiemelte, hogy nagyon közel áll a szívéhez a projekt és nagyon büszke rá. – A programban kiemelkedő fontosságú, hogy olyan szemléletet kapnak a diákok, melyek segíteni fogják őket abban, hogy a mai technológiai világban minél sikeresebben tudjanak működni. A lányok egy olyasfajta rálátást kapnak, amit az iskolapadokban nem fognak megtanulni. A programnak az egyik célja, hogy egy társadalmi kezdeményezést hozzunk létre, ami itt Debrecenben elindul, és később lehet innen gyökeredzik majd, hogy Magyarországon a műszaki oktatásban a nők aránya nagy mértékben változott - vallja az ügyvezető igazgató. Újdonság, hogy ebben a tanévben nemcsak a stratégiai partnerként együttműködő NI önkéntesei kapcsolódnak be a programba, hanem a Sensirion Hungary Kft. és a Diehl Aviation Hungary munkatársai is részt vesznek a WATCH-ban a diákok mentoraként. Az eseményen Somogyi Béla, az Agóra Tudományos Élményközpont vezetője arról számolt be, a program idén tovább bővül az NI Hungary Kft. támogatásával hamarosan útjára induló a WATCH+ -szal is.

Elmondta, hogy ebben a programban a tavalyi részvevők újabb projektmunkákon keresztül elmélyíthetik tudásukat, gyárlátogatásokon vehetnek részt és a továbbtanulással kapcsolatosan hasznos tapasztalatokat szerezhetnek a Debreceni Egyetem szakembereinek bevonásával.

ND