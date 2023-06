Az Agóra csapatainak tagjai évek óta járnak az élményközpont robotika klubjába, többen közülük már korábban is szép eredményeket értek el hazai és nemzetközi robotprogramozási versenyeken, de most először sikerült Európa-bajnoki címet is szerezniük. Az Agóra versenyzői egyébként júliusban Franciaországban, a RoboCup Junior Világbajnokságon is képviselik Debrecent.