A Debreceni Vízmű Zrt. október 12-én tette közzé, hogy Monostorpályin hónapokig nem lesz fogyasztható a csapvíz, az ivóvíz minőségének javítása érdekében ugyanis a vízműtelep teljes cseréje vált szükségessé. A munkálatok hétfőn megkezdődtek, és várhatóan április 25-én végeznek a szakemberek a teljeskörű felújítással.

A Hajdú Online stábja kedden ellátogatott a községbe, hogy felmérje a helyzetet. Helyszíni szemlénk során kiderült, a helyi lakosok már korábban tudtak a munkálatokról, a település önkormányzata szórólapok formájában előre értesítette a monostorpályiakat a tervezett beruházásról.

Monostorpályi polgárai természetesen nem maradnak ivóvíz nélkül, a kivitelező ugyanis két víztisztító konténert helyezett üzembe a településen: az egyiket a művelődési háznál, a másikat az óvoda gazdasági bejáratánál találják meg a lakosok. A nap 24 órájában elérhető tartályokból a lakók ingyenesen tölthetik fel saját kannájukat.

Két víztisztító konténerből szerezhetnek vizet a lakosok

Forrás: KA

Nincs sorban állás, de a palackozott víz keresett

Riportunkat a Bajcsy-Zsilinszky utcai vízvételi pontnál kezdtük, arra számítva, hogy a helybeliek flakonokkal, talán hordókkal ácsorognak a sorban. Magunk is meglepődtünk, hogy a művelődési ház udvara üres volt, a tartályon lévő négy csap ugyan tettre készen várta a szomjas lakosságot, azonban egyiknél sem állt senki.

Betértünk az egyik közeli vegyesboltba, ahol – annak ellenére, hogy a polcok szépen fel voltak töltve áruval – az ásványvizes sorok hézagosak voltak. Egy raklapot is kihelyeztek, amin korábban másfél literes mentes vizek tornyosultak, ám már csak két zsugorral maradt belőle.

Az üzlet eladójától megtudtuk, valóban megnőtt a kereslet az ásványvizek iránt, elmondása szerint az emberek vélhetően bespájzolnak a biztonság kedvéért. A fiatal nő saját tapasztalata szerint azonban a monostorpályiak nem aggódnak a víz miatt. Elmondta, ő maga nem veszi igénybe a kihelyezett tartályokat, mivel elégedett a csapvíz ízvilágával. Természetesen érzékeli, hogy időnként eltérő a színe, de nem hisz abban, hogy a csapvíz ásványianyag-tartalma átlépné az emberre ártalmas szintet. Azt vallja, a szervezetnek edződnie kell kicsit.

Főleg az idősek szorulnak segítségre

A boltból távozva megállítottunk egy helybeli idős nőt, aki elmondta, nem vásárolnak palackos vizet, előre beszereztek 10 és 20 literes kannákat. Amint azok kifogynak, teletöltik a tartályoknál:

Szerintem az emberek nincsenek sem felháborodva, sem megijedve, hogy mi lesz. Tisztában vannak vele, ha nem lenne változás, pár év múlva teljesen tönkremenne a rendszer, és akkor nem lenne vizünk. Tudtuk, hogy ez lesz, igaz, pár hetet csúsztak a munkálatok, de az a lényeg, hogy rendben legyen

– mondta.

Bardovicsné Katalin éppen beteg édesenyjának vitt ivóvizet. A monostorpályi asszonynak van saját autója, amivel ki tudja váltani a kannák cipelését, azonban elmondása szerint nem mindenki számíthat segítségre. Az önkormányzat ugyan az idősek és a rászorulók számára biztosítja, hogy a kerítés elé előre kihelyezett ballonokat begyűjtik, majd ivóvízzel feltöltve házhoz viszik, ám – mint mondta – aki járókerettel közlekedik, annak a kaputól a házig is kihívást jelenthet a kannák mozgatása. Úgy tudja, a gondozók is besegítenek, azonban őket sem lehet a végtelenségig terhelni.

A középkorú nő korábban 15 évig a helyi vízműnél dolgozott, elmondása szerint régen sokkal jobb minőségű volt a csapvíz. Ugyan a cserét valóban indokoltnak tartja, azonban azzal kapcsolatban fenntartása van, hogy mindezt a téli időszakra időzítették, ami sokaknak nehézséget okozhat.

10-20 literes kannákba, de vizespalackokba is töltik

Fotó: Kiss Annamarie / Forrás: KA

Régóta esedékes volt a korszerűsítés

Felkerestük Monostorpályi polgármesterét is, Szabó József portálunknak elmondta, az ivóvízminőség-javító program már 2013-ban tervben volt, még a kivitelezőt is kiválasztották, azonban akkor nem álltak rendelkezésre a megfelelő források. Végül 2019-ben sikeresen elnyerte a pályázatot a település.

A tényleges fizikai munkálatok a tavalyi évben kezdődtek el, a hálózatban tolózárcseréket, aknákat alakított ki a kivitelező. Mostanra jutottunk odáig, hogy a víztisztító telepet épületét részben felújítsuk, valamint elvégezzük a víztisztítási technológia teljes cseréjét. Eddig biológiai tisztítást alkalmaztunk, a jövőben kémiai tisztításra vált a telep

– fejtette ki Szabó József.

A polgármester elmondta azt is, szükség volt egy új kút fúrására is. A település eddig két kúttal rendelkezett, a vízmű telepen lévő azonban az utóbbi időkben homokolt, így a művelődési háznál lévő tartalék kutat használták. Az új kutat szintén a telepen fúrták, mely jó vízhozammal és minőséggel rendelkezik.

A terepülés vezetője hozzátette, a nyers vízben az arzén a megengedett határértékhez képest jóval alacsonyabb, azonban az Alföldre jellemzően viszonylag magas vas- és mangántartalmat mutat, ezért volt szükség a cserére. A technológia részét képezi, hogy a rendszer végére egy szénszűrőt is beépítenek, amely további vegyianyagokat is kiválaszt a vízből, mielőtt az a hálózatba kerül.

A munkálatok idejére a vízmű nem tudja biztosítani a szűrt vizet, mindössze a kútvizet engedik a hálózatba a szakemberek. A polgármester tudatta, a kivitelező álláspontja szerint – bár ez a víz nem rossz minőségű, sőt, az otthoni, 20-30 méter mélységű fúrt kutaknál jobbnak számít, azonban – a paraméterei alapján hivatalosan nem lehet ivóvíznek minősíteni.

Szabó Józseftől megtudtuk azt is, a kihelyezett két konténer és a kannák házhozszállítása mellett további intézkedéssel is segítik a lakosságot: kedden és csütörtökön néhány órára egy egyköbméteres IBC-tartállyal is kitelepülnek a Létai út környékére. Ezt az indokolta, hogy, mivel a főút irányából nézve Monostorpályi keskeny település, északi és déli irányban azonban hosszan elnyúlik, így sokak számára távol esnek az éjjel-nappal igénybe vehető tartályok.