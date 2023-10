Az intézmény négyszáz helyet javított tavalyi pozíciójához képest. A Debreceni Egyetem vezetői sajtótájékoztató keretében számoltak be az elért eredményekről.

– A rangsorok az angolszász oktatási rendszer optimalizált standardjai mentén kialakított szempontok szerint épülnek fel. Tudtuk, hogy léteznek ranglisták, de a saját működésünkbe nem emeltük át ezt az angolszász rendszert. Később viszont elkerülhetetlenné vált – hangsúlyozta Szilvássy Zoltán rektor. Hozzátette, a Debreceni Egyetem már tíz, sőt ötven évvel ezelőtt is kiváló egyetem volt, ez most már láthatóvá vált a rangsorokban is.

Itt nem állunk meg, hiszen az intézmény képessége, teljesítménye és megnyilatkozásai tökéletesen alkalmasak arra, hogy jóval messzebbre jussunk. Bizonyos területeken erősek vagyunk, de vannak még olyan szegmensek, amelyeken javítani kell. Ezeken folyamatosan dolgozunk

– fogalmazott a rektor.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora

Forrás: Czinege Melinda

A megítélésben nagy szerepük van

Öt évvel ezelőtt döntött az egyetem vezetése egy célzott program elindításáról annak érdekében, hogy az intézmény teljesítménye a rangsorokban is láthatóvá váljon.

– Sokféle rangsor létezik, amelyet a világban figyelembe vesznek. A mi finanszírozási rendszerünkben csak néhány szerepel, amelyben előre kell lépnünk.

Az elmúlt évek alatt kidolgoztuk egy olyan adatszolgáltatási rendszert, amely a valós teljesítményünket a lehető legpontosabban mutatja

– emelte ki Bács Zoltán kancellár, aki többek között rámutatott arra is, hogy a rangsorok az intézmény külső megítélésében is nagy hangsúlyt kapnak.

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja

Forrás: Czinege Melinda

Jenei Attila, a DE Nemzetközi Oktatást Koordináló Központ igazgatója kifejtette, mennyire fontos a működés során a nemzetközi láthatóság. – Sok dolgot kell mérlegelnünk és megvizsgálnunk, amikor azt mondjuk, hogy szemléletváltást indítunk el az egyetemen, annak érdekében, hogy rangsor-kompatibilissá váljon az intézmény.

Célunk, hogy azok a partnerek, akik ennek a munkának az eredményeit hasznosítják majd, visszajelzést adjanak arról, hogy egyetemünk színvonalas munkát végez, ezért megéri a nálunk végzett hallgatókat alkalmazni

– magyarázta. Szólt továbbá arról is, hogy lényeges paraméterként tartják számon a külföldi oktatók létszámának emelését.