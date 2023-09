Az elmúlt év eredményeiről, szakmai tapasztalatairól, az idén első alkalommal átadott Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány (GTIDEA) Professzori címről, a Kiválósági PhD-ösztöndíjról, valamint a Publikációs Díjról is szó esett a GTIDEA Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testülete éves tanácskozásán szerda délután, a Debreceni Egyetem főépületének Aulájában.

Kossa György, a GTIDEA kuratóriumi elnöke köszöntőjében kiemelte, a Debreceni Egyetem hallgatóinak létszáma az elmúlt években növekvő tendenciát mutat. Mint mondta, az intézmény Debrecennel a kezdetektől kiváló kapcsolatot ápol és a város fejlődésének egyik legfontosabb motorja. – Példaértékű az együttműködésünk többek között egyéb társadalmi szervezetekkel, ipari és gazdasági szereplőkkel, valamint az egyházakkal – fogalmazott. Hozzátette, a Debreceni Egyetem a legrégebben egy helyben működő hazai intézmény, melynek egyik küldetése, hogy feladatait a legmagasabb szinten ellássa.

Egyetemünknek nem érdeke a politizálás, viszont annak teret kell adni, hogy a fiatalok megismerjék a világnézeteket, de a tudományban nincs politika, csak a tudás számít, ugyanis csak így fejlődhetünk

– emelte ki. Megjegyezte, annak örülnek, ha minden felsőoktatási intézmény jelentős eredményeket ér el, mert ezáltal tud egy nemzet és az egyetemes emberiség fejlődni. Elmondta, a debreceni intézménynek több mint 500 egyetemmel van szerződése.

Fontos az együttműködés

– Rendkívül demagógnak és rossznak tartom, amikor bármilyen politikai céllal gátolni próbálják a tudományt, az oktatást, együttműködést, amit megállítani nem lehet, csak lassítani – ezt a világtörténelem is bebizonyította már. Azt gondolom, ez nem jó, nem lehet olyan irányokat szabni, ahol a fiatalokat, vagy akár a tudósokat bármilyen módon korlátozzák az együttműködésükben, ez semmiképpen nem lehet politikai cél vagy eszköz – nyomatékosított.

Az eseményen elhangzott, a külföldi hallgatók száma is egyre növekszik, most már nem 110, hanem valamennyivel több mint 130 országból érkeznek a Debreceni Egyetemre. Mintegy 31 ezer hallgatóval büszkélkedhet az intézmény, melyből 7 ezer 300 külföldi, 1300 pedig doktori hallgató, és 1700 oktató tanít az egyetemen.

– Azt is mondhatnám, hogy nincs a világnak olyan földrésze, ahonnan ne jönnének hozzánk tanulni. Ezt nagyon fontosnak tartom a diákság szemszögéből is, mert ezáltal kialakul a hallgatók között az egymás iránti tisztelet, valamint egy gyümölcsöző együttműködés a nemzetek közt – hangsúlyozta Kossa György.

A legjobbak közt

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora beszédében kiemelte, Debrecenben mindig minden máshogy volt, és most is máshogy van. – A Debreceni Egyetem is egy teljesen más működési modellt vett fel az elmúlt 10 évben, mint amilyet a többi magyar egyetem követett – fogalmazott. Kiemelte: céljuk,hogy olyan magasra jusson az Debreceni Egyetem, amilyen magasra csak tud.

Nem titkolt szándékunk, hogy egyike legyünk a világ 200 legjobb egyetemének

– fűzte hozzá.