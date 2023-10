A Debreceni Zsidó Hitközség elnöke, Horovitz Tamás szervezőtársaival tartott programismertető sajtótájékoztatót október 11-én, szerdán Debrecenben, a hitközség debreceni székházában. Az őszi Debreceni Zsidó Kulturális Napok beharangozása előtt azonban először az Izraelben történtek miatt emelt szót, fájdalmát fejezve ki az áldozatok miatt, elítélésének adva hangot a terrorizmus ellen, és rámutatva Európa, Magyarország és Debrecen szolidaritására.

– Örömteli sajtótájékoztatóra készültünk, a hétvégén történtek azonban mindezt beárnyékolták. Palesztin terrortámadás érte a zsidó államot, ami nagyon sok áldozattal járt, olyannyira sokkal, hogy a holokauszt óta nem történt ekkora támadás sem a zsidósággal, sem Izraellel szemben – fogalmazott. Hangsúlyozta, hogy a debreceni hitközség is kifejezi együttérzését azok felé a zsidó testvérek és családok felé, akik érintettek ezekben a borzalmas történésekben. – Minden tekintetben el kell ítélnünk a terrorizmust, ami ezúttal ráadásul a Tóra ünnepén történt. Sajnos a bajban megelégedésükre szolgál az a fajta kommunikáció és együttérzés, amit Magyarország kormánya tanúsít Izraellel szemben, hiszen elsők között vállaltak szolidaritást és ítélték el a terrorizmust – mutatott rá. Felidézte, hogy Debrecen polgármestere, Papp László is kinyilvánította együttérzését, ahogyan a város is. – A megtörténteken nem tudunk változtatni, de mindenkinek erőt adhat a jövőre nézve, hogy Európa-szerte nagyon sokan állnak Izrael mellett, és bíznak abban, hogy ez a háború minél gyorsabban véget ér – vélekedett.

Erősödő együttműködés kell

A programismertetés után Horovitz Tamás végül újra szót kért, kiemelve a zsidó és a keresztény kultúra és vallás kapcsolatát. – A terroristák a zsidókat és keresztényeket egyaránt ellenségnek tekintik és szinte népirtást rendeztek Izraelben, ezért nem vagyunk biztosak abban, hogy ez Európában nem fog folytatódni – hangsúlyozta. Kiemelte, hogy Debrecenben spirituális központként a nagy keresztény egyházak jelen vannak, és velük a Debreceni Zsidó Hitközség, mint a vidék legnagyobb zsidó közössége eddig is szoros együttműködésben segítették egymást. Végül hozzáfűzte: ennek a jövőben fokozottan így kell majd lennie.