Ahogy korábban megírtuk, rakéták tömegét lőtték Izrael déli és középső részére a Gázai övezetből szombat reggel, fegyveres terroristák tucatjai hatoltak be izraeli településekre. A támadásokat többek között Orbán Viktor miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is elítélte. Késő esti közleményében Papp László, Debrecen polgármestere is így tett.

Mint írta,

Debrecen városa képviseletében a leghatározottabban elítéljük az Izrael és polgárai ellen irányuló támadássorozatot!

„Együttérzésünket fejezzük ki a megtámadott ország polgáraival, különösen az áldozatokkal és hozzátartozóikkal. Együttérzésünkről és támogatásunkról biztosítjuk testvérvárosunk, Rishon Lezion polgárait az őket ért veszteségek miatt” – tette hozzá Papp László, aki emellett kívánja, hogy a lehető leggyorsabban álljon helyre a rend, és Izrael polgárai újra békében és nyugalomban tudják élni az életüket.