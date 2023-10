Mint arról már portálunkon beszámoltunk, a legutóbbi jelentések szerint már nyolcszázra emelkedett a halottak száma Izraelben, miután rakétákat zúdítottak a Hamász terroristái az ország déli és középső részére a Gázai övezetből szombaton. A sebesültek száma az egészségügyi minisztérium szerint eddig 2 ezer 506, jelenleg is ápolnak 578 embert, akik közül 157-en életveszélyes és súlyos állapotban fekszenek különböző izraeli kórházakban.

Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke megkeresésünkre elmondta, hogy számos Debrecenben tanuló izraeli diáknak próbálnak segíteni:

egy részük jelezte feléjük, hogy vissza fognak térni a hazájukba, majd beállnak a seregbe, hogy harcoljanak az otthonukért.

– Szörnyű, ami történt, de az időpont is rossz, hiszen a zsidók a támadás idején – szombaton és vasárnap – a templomban voltak. Borzasztó az elkeseredés mindenhol, szinte csak civil áldozatai vannak a háborúnak, ártatlan embereket, köztük gyerekeket és időseket gyilkolnak meg. Debrecenben több izraeli származású diák is tanul, akiknek próbálunk segítő kezet nyújtani a lehetőségeinkhez mérten. Egy részük azonban jelezte felénk, hogy haza fognak menni, és küzdenek az otthonukért, a családjukért – számolt be Horovitz Tamás.

Hozzátette: az istentiszteleteiken imádkoznak minden érintettért, és bíznak benne, hogy hamarosan véget fog érni ez a borzasztó összecsapás.