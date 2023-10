Feltérképezik a lehetőségeket

A karriernapon kis-, közép- és nagyvállalatok képviselői, állásközvetítők, karrier-tanácsadók voltak jelen, sőt a Magyar Honvédség is standot állított. A szervezőknek évek óta feltett szándéka, hogy ne csak munkalehetőségért jöjjenek állásbörzére a látogatók, hanem válogassanak az ott kínált szakmai gyakorlatok, frissdiplomás programok és a vállalatok ösztöndíjprogramjai között egyaránt.

Lippai Anna és Molnár Adrienn vegyészmérnökök, végzős hallgatók az egyetem mesterképzésén. Mivel mindketten Hajdú-Biharban vagy a környező vármegyékben szeretnének majd elhelyezkedni, céltudatosan szemlélték a börze kínálatát.

Nemcsak a végzős hallgatókat vonzották a kiállított karrierlehetőségek. A Haon több olyan fiatallal is beszélt, akik még hosszú évek, pontosabban szemeszterek választanak el a diplomától, mégis fontosnak tartották, hogy az egyelőre távoli jövőbe is betekintést nyerjenek. Pénzügy-számvitel szakosként az országos és a nemzetközi szintű lehetőségei iránt is érdeklődött az állásbörzén, de elsősorban a régióban helyezkedne el Kiss Bence, az egyetem elsőéves hallgatója. Hanga másodéves biológushallgató ,és bár külföldön is el tudja képzelni a jövőjét, már most idejét látja annak, hogy feltérképezze a debreceni álláslehetőségeket.