A debreceni Gyulai István Atlétikai Stadionban rendezett viadalon eredményesen szerepeltek a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium csapatai, amelyek a különböző versenyszámokban összesen hat győzelmet szereztek. – A korábbi évekhez hasonlóan az idei tanév diákolimpiai versenysorozata is az atlétikai Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnoksággal indult. Ezen a versenyen öt fős iskolai csapatok vesznek részt, ahol a végeredményt a csapattagok eredményeinek átlaga alapján számolják. Három csapatunk végzett második helyen, két egységünk pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A IV. korcsoportos lányok mindhárom ügyességi számot megnyerték, de nagyon jól teljesítettek az V-VI. korcsoportos súlylökő fiúk is. A nap zárásaként a fiú svédváltó meggyőző fölénnyel utasította maga mögé a középiskolás mezőny többi csapatát – számoltak be a iskola közösségi oldalán.