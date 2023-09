Aki járt már a Liget téren, megtapasztalhatta, mennyi arca van. Szeretjük akkor is, amikor az eső utáni csendességben fellélegzik, amikor egyszeri biciklis kiruccanásnak ad otthont a vasárnapi ebéd után vagy hangos a sportpályán, illetve a körülötte játszó gyerekek örömétől.

A Liget teret azonban szombaton másképpen szerettük: nemcsak helyszíne volt a Demki és a Szeretlek Debrecen Egyesület által életre hívott nyárbúcsúztató családi mulatságnak, hanem már önmagában programeleme is: itt mindenki és mindig jól érzi magát. Szilágyi Edina önkormányzati képviselő a családi nap egyik szervezőjeként is köszöntötte a közönséget, és arra kérte a gyerekeket, hogy ezentúl váljanak ők is a Csapókert szívének gyakran nevezett pihenőpark programjainak szervezőivé. Arra buzdítja a legkisebbeket, hogy fogalmazzák meg és jelezzék, mit szeretnének látni, hallani, és mivel szeretnének játszani a legközelebbi Liget téri rendezvényen.

A Haon délutáni ottjártakor azt tapasztalta, hogy nagy fejtöréssel sem lehetne ennél jobbat kitalálni a Liget térre a gyerekek kedvéért.

– Ha esik, ha fúj, az ugrálóvárat nem szabad kihagynunk – mondta Ildikó, aki egyszerre két csemetéjére is igyekezett szandált húzni az ugrabugra után, hozzávetőleges sikerrel. Nem a szomszédból, egyenesen a Vénkertből biciklizett ide férjével és az óvodás lányaival, és elárulta azt is, hogy titkon lesi a hirdetéseket, annyira szeretnének a Csapókertben családi házat venni.

Arcfestés után fagyi, vagy fagyi után arcfestés – máskor csipcsupnak tűnik, szombaton viszont nagy horderejű döntés elé állította a bőség zavara Szabó Leát, aki kérdésünkre elmondta, hogy nagyon büszke az új kaktuszára, melyet pár perccel találkozásunk előtt ajándékba kapott a városrész kertészeket összefogó körének kihelyezett standján.