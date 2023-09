A Debrecen 2030 Program részeként nemrég elindított aszfaltmegújítási sorozat hétfőn reggel a debreceni Segner tér Kishegyesi út és Hatvan utca közötti részén is elkezdődött. A helyszínen Papp Csaba, a kerület önkormányzati képviselője számolt be a részletekről. Elmondta, hogy mivel ezekben a napokban még dolgoznak a Derék utcában is, a debrecenieknek már ismerősek lehetnek ezeknek az átalakításoknak a velejárói.

Papp Csaba önkormányzati képviselő

Forrás: Czinege Melinda

– 1999 szeptemberében készült el a Segner tér és a Pesti utca négysávosítása, akkor ez volt Debrecen közlekedésének egyetlen ütőere, ami nagyon sokáig szolgálta a debrecenieket, és 24 év elteltével jócskán megérett a megújulásra – idézte fel. Elmondta, hogy az önkormányzati forrásból, 120 millió forintból újul meg az út a Segner téren, a városrész a történelmi Debrecen Hatvan utcai kapujaként. A beruházás sok kellemetlenséggel jár majd, ezért a képviselő arra kéri a közlekedő autósokat, hogy lehetőleg a Kiskörutat válasszák. Kiemelte, mivel a forgalomterelés mindennapos lesz, érdemes figyelni a kihelyezett táblákat.