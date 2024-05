Dombi Tibi elmondta, mennyi zsebpénzt kapott diákként

Nem lőnénk le az összes poént, viszont azt eláruljuk, hogy minden helyszínen volt mit mesélnie Tibinek. Megmutatta, hol írta alá az első szerződését, majd azt, hogy hol lépett pályára először (spoiler: nem az Oláh Gábor utcai stadionban). Elmondta azt is, mennyit keresett akkor, no meg közben a civil életéről is beszélt, így megtudtuk azt is, hogy hol gyakorlatozott iskola mellett.

Kaptam pénzt anyukámtól, 150 forintot egy hétre, az más kérdés, hogy én s*ggére vágtam keddre, és szerdára már nem volt pénzem

– mondta Dombi Tibi, és arról is fellebbentette a fátylat, hogy mire herdálta el ilyen gyorsan a költőpénzt. Miközben sztorizott, egy biciklis úriember kiszúrta távolról, s a háttérből hallottuk a „Dombi Tibi, Dombi Tibi!” rigmust.

Nem hagyhattuk ki az emlékezetes állomások közül a már többször is említett Oláh Gábor utcai stadiont sem. Ott a debreceni legenda beszámolt arról, hogy miért nevezték el róla az egyik szektort.

És megosztott velünk még oly sok történetet, amely számára emlékezetes és Debrecenhez kötődik. Alábbi kisfilmünk részletesen bemutatja, hogyan fűződik „ezer szállal” Dombi Tibi, a DVSC korábbi legendás focistája a cívisvároshoz.