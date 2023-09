Csaknem egy évtizede alkalmaznak a korábbi nyílt műtétekhez képest forradalmi megoldást a kóros értágulat kezelésére a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinika Érsebészeti Osztályán. A Hajdú Online dr. Tóth Csaba Zsigmond osztályvezető főorvost kérdezte a beavatkozásról. A főorvos egy animáción keresztül mutatta be az operáció menetét, melyen a hasi vagy mellkasi főverőérben egy baleset során vagy véletlenül kialakult tágulatot láthattunk, ahol az ér átmérője egy bizonyos ponton az egészséges emberétől eltérően megnövekedett.

Ez azért veszélyes, mivel minél inkább tágul az ér, annál hajlamosabb arra, hogy megrepedjen. Éppen ezért a beavatkozás életmentő műtétnek tekinthető.

A műtét során katéteres technikával egy, a lágyékhajlaton metszett 5-6 milliméteres nyíláson keresztül a combi verőerekben vezetik fel az áthidalásra szolgáló eszközt, a stentgraftot, melyet alulról, egy gomb segítségével nyitnak ki a tágulatban. Az MR-kompatibilis eszköz egy zárt rendszert alkotva ad utat a vérnek (az átereszhez hasonlóan), megakadályozva, hogy az a tágult részbe jusson, ezzel növelve a repedés kockázatát. A graft nyitott állapotban apró karomszerű fémkapcsaival gyakorlatilag megkapaszkodik az érfalon, ezzel megakadályozva, hogy elmozdulhasson.

Fotó: Molnár Péter

Személyre szabott műtétek

Mivel az erekben szűkület, vagy épp erős meszesedés is előfordulhat, ezért CT-vizsgálatot kell készíteni, hogy felmérjék az erek állapotát. Egy dedikáltan erre a célra kifejlesztett szoftver segítségével előre modellezik a tágulatot, és ez alapján egy szakember megtervezi a megfelelő eszközt, majd személyre szabottan legyártják.

A stentgraftok méret és minőség tekintetében eltérnek, attól függően, milyen profilra van szükség. Egyes gyártók például arra specializálódtak, hogy minél kisebbre összecsavarják az eszközt, melyet aztán vékonyabb erekben is végig lehet vezetni.

Az operációt két területen használjuk, a hasi aortán kialakuló tágulat korrekciója az Endovascular Aneurysm Repair (EVAR), míg a mellkasi aortán a Thoracic endovascular aortic repair (TEVAR)

– mondta a főorvos.

Fotó: Molnár Péter

Tóth Csaba szerint a beavatkozásnak azért is van nagy jelentősége, mert, míg a korábban alkalmazott megoldás során kizárólag nyílt műtéteket tudtak végezni az értágulattal rendelkező betegeken, a katéteres beavatkozás kis metszéssel jár, vérzés nélkül, így a beteget akár másnap kiengedhetik az intenzív osztályról. A főorvos úgy véli, ugyan a fiatalabb generációk ma már leginkább a katéteres megoldást alkalmazzák, azonban szerinte a nyílt műtéteket is meg kell hagyni az indikációs körben.

Csapatmunkát igénylő operáció

A Debreceni Egyetemen 2014-ben végezték az első ilyen katéteres műtétet. A Klinikai Központ Sebészeti Klinika Érsebészeti Osztályán évente 25-30 hasonló operációra kerül sor, több száz beteg életét sikerült megmenteniük a katéteres technológiával.

– A beavatkozásokban nagy segítségünkre van dr. Lázár István László, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház Intervenciós Radiológia Osztályának vezető főorvosa, akivel együtt végzik a műtéteket, hiszen ez a beavatkozás csapatmunkát igényel – mondta Tóth Csaba. Kiemelte, a műtétek sikeres elvégzésében nagy szerepe van az Angiográfiás labor dolgozóinak is.

Fotó: Molnár Péter

Megtudtuk azt is, a sebészet épületét egy speciális műtővel is bővítik. A dedikált képalkotó rendszerrel ellátott helyiségben teljes sterilitás mellett tudnak nyílt műtéteket végezni, illetve katéteres technikával hibrid műtéteket, valamint endovaszkuláris beavatkozásokat is elvégezhetnek. Mivel az eszköz nagy felbontású, a modern technikával felszerelt műtő jelentősen segíti a tájékozódást az operáció során, nemcsak az érsebészek, hanem a radiológusok és a kardiológusok számára is.