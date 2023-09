– Egy-egy ilyen felfedezés egyfajta reményt is ad, és az ember a saját országát is jobban megszereti ezáltal, mivel más szemszögből is láthatjuk a hazánkat, és egy másik kultúrán keresztül megismerhetjük, hogy ők hogyan viszonyulnak hozzánk – véli Hugyecz Dorina.

Világok nyílnak meg a nyelven keresztül

A rendezvény megnyitóján Puskás István alpolgármester noha elmondta, a nyelvtudás a munkaerőpiacon is egyre inkább felértékelődik, mégis egy személyes történeten keresztül közelítette meg az idegen nyelv szeretetének értékét. Beszélt arról a Tóth Árpád Gimnáziumban végzett diákról, aki akaratán kívül egy olaszos csoportba került, majd három év elteltével egy cserediák programnak köszönhetően Olaszországba látogatott, ahol a római tavasz és a pálmafák elvarázsolták. Az egyetemi évek alatt még egyszer lehetősége adódott meglátogatni a mediterrán országot, az akkori nyelvtudásának köszönhetően már kinyílt Olaszország, és ekkor rájött, miért is érdemes egy másik kultúrát a nyelven keresztül is megismerni.

Visszaemlékezett, a használható nyelvtudásnak köszönhetően egyre több lehetőséget kapott: ösztöndíjak, munkalehetőségek és barátságok vártak rá, míg végül Róma történelmi belvárosában, a Magyar Intézetben kapott állást. Úgy véli, ha egy idegen nyelvet beszélünk, azzal szó szerint világok nyílnak meg az ember előtt, így izgalmas és váratlan lehetőségekhez juthat, aki mélyebben is hajlandó megismerni egy nyelvet.

– A nyelv híd a múltból a jelenen át a jövőbe – mondta köszöntőjében Csatár Péter, a rendezvény házigazdája. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánhelyettese szerint a Nyelvi Koktélbár azt tükrözi, mennyiféle sokszínű nyelv vesz bennünket körül. Mint mondta, a különböző kulturális intézmények, nyelvi tanszékek olyan programokkal készültek, melyek ajtót nyitnak az idegen nyelvek és kultúrák felé. Arra biztatta a diákokat, hogy bátran lépjenek rá erre a kalandos útra.