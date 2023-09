Életének 79. évében elhunyt Nemessályi Zsolt egyetemi tanár, professor emeritus, tudós, kutató, tudományszervező, doktori iskola alapító, tanszékvezető, megbízott főigazgató, tudományos rektorhelyettes, a Debreceni Akadémiai Bizottság Mezőgazdasági Szakbizottságának titkára, majd elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának két ciklusban is alelnöke – közölte a hirek.unideb.hu.

Nemessályi Zsolt tevékenységének kiemelkedő állomása volt a Debreceni Egyetem közvetlen jogelőde, a Szenátus elnöki teendőinek ellátása, amely a debreceni felsőoktatási intézmények integrációját készítette elő. Meghatározó szerepe volt a résztvevő egyetemek, főiskolák és kutatóintézetek kölcsönös előnyökön alapuló megegyezésének.

Az ikonikus professzor munkássága több évtizedes oktatói-kutatói szemléletformálásban öltött testet – hangsúlyozza a közlemény. Szakmai életútja során tudományos tevékenysége a hazai és nemzetközi berkekben is elismerést nyert, ugyanakkor a gyakorlatban is megállta a helyét. Tudományos eredményeit több mint 150 publikációban tette közzé. Munkásságát ismerik közvetlenül és közvetetten is azon nemzetközi munkatársai, akik az USA-ban, Németországban, Lengyelországban, Szlovákiában, az Orosz föderációban - és még sorolhatnánk hol - idézik szakmai megállapításait. Magyarországon 37 oktatási műben ismeretette az agrárökonómia aktuális és klasszikus eredményeit, axiómáit. Agrárközgazdász és agrármérnök nemzedékek sokaságát oktatta, akik mind a mai napig hálával gondolnak professzorukra.

Munkásságát számos állami és szakmai testület ismerte el: tulajdonosa a Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Kereszt kitüntetésének, megkapta a Debreceni Akadémiai Bizottság emlékplakettjét, tudományos nevelő munkája elismeréseként a Pro Scientiis Agricultura díjat, továbbá - amire nagyon büszke volt - anyaintézményétől a Dr. Kádár Béla-díjat vehette át.

Nemessályi Zsolt professzort a Debreceni Egyetem és a Gazdaságtudományi Kar saját halottjának tekinti.