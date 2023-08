Tartalmas szórakozás, csapatépítés, közösségformálás és persze buli minden mennyiségben. Javában zajlanak a tizenhatodik gólyatábor előkészületei a Debreceni Egyetemen. Magyarország egyik legnagyszabásúbb és legnépesebb tanévkezdés előtti rendezvénye várja az elsőéveseket a Nagyerdei Campuson. Az eddigi évekhez hasonlóan idén is több mint kétezer gólya részvételére számít a DE Hallgatói Önkormányzata. Mind a tizenhárom kar képviselteti magát a több napon át tartó, emlékezetesnek ígérkező táborozáson – tudatta közlésében az intézmény.

A gólyatábor idén két turnusban látja vendégül a jelentkezőket, a karokat két részre osztva szervezi meg az eseményt a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata. A fő helyszín a Kossuth Kollégiumok között lesz.

Augusztus 23. és 26. között a négy orvos- és egészségtudományi képzéssel foglalkozó kar mellett az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, a Műszaki Kar, a Természettudományi és Technológiai Kar, valamint a Zeneművészeti Kar kezd. Ezekben a napokban több mint ezer elsőéves fordul majd meg a Debreceni Egyetem területén. A második időpont augusztus 29. és szeptember 1. között lesz, akkor a Bölcsészettudományi Kar, az Informatikai Kar, a Gazdaságtudományi Kar, valamint a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar több mint ezer leendő hallgatóját fogadják a gólyatáborban.

Sportprogramok, borkóstolás, csapatépítő feladatok, vetélkedők, az egyetemmel, a karokkal, a képzésekkel kapcsolatos hasznos tájékoztatók várják a leendő elsősöket, akik megismerkedhetnek az általuk választott szakok oktatóival, a karok vezetőivel is. A Debreceni Egyetem közösségéhez most csatlakozó fiatalokat emellett esténként magyar és külföldi hallgatókból álló egyetemi zenekarok, valamint ismert DJ-k szórakoztatják. A gólyák kiszolgálását turnusonként csaknem 500 fős személyzet segíti, ők adnak tájékoztatást a felmerülő technikai kérdésekre, valamint szükség esetén felelnek a biztonságért és az egészségügyi ellátásért is.

– Nincs semmi speciális teendőjük a hallgatóknak a gólyatáborban való részvételhez, mindössze annyi, hogy amikor megkapják az értesítést a sikeres felvételiről, online regisztrálniuk kell a felületünkön. Ez az esemény lényegében egy beiskolázási hétnek is megfelel, hiszen az elsőévesek megismerik az egyetemi infrastruktúrát, a csoporttársaikat, évfolyamtársaikat, a felsőbb évesektől pedig hasznos információkat kaphatnak az egyetemi életről, valamint a képzésükről. Minden tájékoztatást megkaphatnak ahhoz, hogy gördülékenyen lépjenek be az egyetem mindennapjaiba. Igyekszünk a DE szolgáltatásait is megjeleníteni majd, kitelepül például az UD Shop, valamint a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár is. A széleskörű tájékoztatást szolgálja a sportnap is, hiszen a DEAC-cal és az intézmény országosan egyedülálló sportinfrastruktúrájával is megismerkedhetnek majd a gólyák. Igyekszünk mindent megmutatni nekik annak érdekében, hogy segítsük a beilleszkedésüket és megkönnyítsük a későbbi tanulmányaikat – közölte Csont István, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnöke.

A gólyatábor résztvevői az egyetemi kollégiumban kapnak szállást, és napi háromszori étkezésben részesülnek.

A Debreceni Egyetem nagyszabású, tizenhatodik gólyatáboráról a DEHÖK közösségi felületein, a Facebookon, az Instagramon és a TikTok-on, valamint a Youtube-on találnak további részleteket a leendő elsőévesek, emellett a tábor hivatalos Facebook-eseménye is naponta frissül majd hasznos tartalmakkal.

A hallgatói szolgáltatásokkal (tanulmányi, sport, kulturális élet) kapcsolatos információkról pedig külön erre a célra, szakonként létrehozott Facebook-csoportokban tájékozhatnak az elsőévesek. A gólyatáborba augusztus 11., péntekig lehet jelentkezni.