Megújult a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola, a beruházás hivatalos átadását augusztus 28-án, hétfőn tartották. A csaknem 900 millió forintos fejlesztés részeként az iskola épületeire szigetelés került, elvégezték a belső terek festését és korszerű fűtési rendszert telepítettek, összekötötték a két épületet fedett folyosórésszel, valamint térburkolattal ellátott parkolót is kialakítottak.

Az átadóünnepségen Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője ismertette:

ez a fejlesztés mintegy 700 gyermeknek, továbbá az intézmény tanárainak is jobb körülményeket teremt.

Egyúttal emlékeztetett arra, hogy az 1970-es években épült iskolán mindidáig csak egy kisebb fejlesztés történt.

A legszebb pillanatoknak nevezte egy-egy intézmény felújításának záróeseményét Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke. Tudatta:

az érintett tankerülethez az elmúlt öt évben uniós és költségvetési forrásból 2,1 milliárd forintnyi infrastrukturális beruházás érkezett.

– Az infrastruktúra csak egy pillére az oktatásnak. Másik fontos pillér a szakma és természetesen a legfontosabb a pedagógusok. A szakmai tevékenységre 900 millió forint értékben érkezett ide pénz. Azt gondolom, hogy itt példaértékű együttműködés valósul meg a tankerület, az iskolák és a pedagógusok között – mondta.

Élhető a település

A fejlesztéssel kapcsolatban Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat elnöke rávilágított arra, hogy a régióban felnövekvő generációk kinevelése azért is fontos ügy, mert a most általános iskolás korú gyermekek néhány év elteltével el fognak helyezkedni a munkaerőpiacon.

Emlékeztetett arra, hogy Debrecenben 10 ezer új munkahely jön létre a következő években, ez pedig a bihari térség szakembereinek kínál majd kiváló lehetőséget.

Az ünnepségen Zara András polgármester felidézett néhány nagyobb beruházást, mely megvalósulhatott a településükön az elmúlt időszakban. Elmondta, hogy új piac épült, a Hosszúpályiba vezető 4808-as út is megújult és a következőkben a település belterületén futó főút is jobb, biztonságosabb lesz. Beszélt a még várt fejlesztésekről is, így több energetikai korszerűsítésről, és egy belvízelvezetéssel kapcsolatos projektről is. A polgármester szerint a település elindult a fejlődés útján, mostanra sokkal élhetőbb.

Az iskolafejlesztés ideje alatt felmerülő kellemetlenségek áthidalásáért köszönetet mondott Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója. Hangsúlyozta az összefogás jelentőségét. Elmondta, hogy az önkormányzat és a református egyház támogatása mellett másfél éven át kaptak helyet – mindössze a rezsiköltségek fejében – a diákok az iskolán kívüli egyéb helyszíneken.

A beruházás átadásának ünnepségét a tanulók műsora zárta.