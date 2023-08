Ennek ismeretében nem is csoda, hogy folyamatosan, megállás nélkül járt a keze valamennyi versenyben résztvevőnek. Bár a szakmai megmérettetés egyfajta eszme- és tapasztalatcserére, az egyes országok trendjeinek megismerésére is lehetőséget biztosít a szakembereknek, a versenyek ideje alatt mégis a befelé fordulás, a koncentrált munka volt a jellemző mindenkire. Nem is csoda, ugyanis megmérettetés lévén volt miért dolgozniuk. Mint megtudtuk, az értékes tárgynyereményeken túl egy 1500 eurós díj ütötte a markát az összverseny győztesének.

Az ősz színei jelentek meg

A virágkötészet évről évre, dinamikus változik, legalábbis a trendek tekintetében. Boros Attila arról is beszélt nekünk, milyen divat uralkodik jelenleg a szakmában. – Idén újra megjelentek a sárgás, narancsos színek a zölddel. A virágkötészeti versenyen alkotott munkákban is lehet látni, hogy mindezt egy lilás, kékes árnyalat egészíti ki. Alapvetően azt mondhatjuk, hogy az indián nyár színeit használták, és ezek erre az időszakra, tehát az augusztustól októberig terjedő időszakra jellemzők – fejtette ki.