Nyolcadik alkalommal rendezik meg augusztus 10–13. között a Böszörményi Hőlégballon Fiesztát a hajdúváros környékén. Mint az a Böszörményi Ballon Club Facebook-oldalán olvasható, a rendezvény lényegében egy hőlégballon-találkozó, amelyen a hazai és nemzetközi csapatok találkoznak és tapasztalatot cserélnek egymással, de emellett sétarepülésre is lehetőséget biztosítanak. A sétarepülések általában 30-40 percig tartanak és ezalatt a hőlégballonok 15-25 kilométer távolságot tesznek meg, de mindig függ a szélerősségtől és a hőmérséklettől. Most is két felszálló hely lesz az előző éveknek megfelelően, a bázis a Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpont és a Csordalegelő.

A szervezők hangsúlyozzák, teljesen az időjárásra vannak utalva, így nem tudják előre megosztani a felszállások pontos helyszínét, az mindig a repülés előtt 30 perccel dől el. A repülések tervezett időpontját viszont már lehet tudni, ez az alábbiak szerint alakul:

Augusztus 11. péntek 6:00 (háziverseny) és 18:00

Augusztus 12. szombat reggel 6:00 és 18:00

Augusztus 13. vasárnap reggel 6:00 és 18:00

A sétarepülésekre előre szükséges helyet foglalni, mivel a pilótán kívül 2-3 fő tartózkodhat egy kosárban.