Hamarosan kezdődik az oDEon Egyetemi Színház következő évada, ahol egyedülálló interjúsorozattal és zenés produkciókkal várják a külsős érdeklődőket, valamint az egyetemi hallgatókat, hiszen számukra ez szabadon választható kurzus is egyben. A Debreceni Egyetem közlése szerint az előadásokra népszerű magyar zenészeket hívnak meg, akik élettapasztalatukkal és szakmai sikereikkel példát mutathatnak az egyetemistáknak, az évad első felében pedig az dősebb előadókat szólaltatják majd meg. A szeptember 28-án kezdődő estek házigazdája Végh Veronika, az oDEon Egyetemi Színház vezetője és Váradi Ferenc rádiós műsorvezető lesz.

Mint írják, a hamarosan kezdődő színházi évad minden eddiginél sűrűbb lesz a Debreceni Egyetemen, hiszen tíz saját produkció szerepel a programban, melyek közül négyet már láthatott a közönség, hatot pedig első alkalommal játszanak. Lesz opera, operett és musical, de más zenés darabokkal is készülnek a színházban.

– Nagyon izgalmas, hogy idén újabb távlatok nyílnak meg előttünk. Amellett, hogy az Egyetemi PolgáRock új darabbal jelentkeznek, visszatér a külföldi egyetemistákból álló International Theater társulatunk és a Zene Theatrum Musical is jelen lesz az oDEon színpadán. Létrehozzuk az oDEon Operát és az oDEon Táncszínházat is azzal a céllal, hogy bemutatkozási lehetőséget kapjanak a pályájuk elején járó tehetséges fialok. Továbbra is szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni a magyar és a külföldi hallgatók bevonására, ennek létjogosultságát bizonyítja, hogy folyamatos teltházzal mennek a velük készült előadásaink. Minden színházi műfajnak szeretnénk teret adni. Huszonhárom éve dolgozom a színházszerető emberekért, nyugodtan mondhatom, hogy ismerjük a siker receptjét. Olyan évadra számítunk, amely teljes egészében szolgálja a térségben élők színházi elvárásait – fogalmazott az oDEon vezetője, Végh Veronika.

Hozzátették, szeptember 17-én, vasárnap a Debreceni Egyetem és a Színművészeti Egyetem koprodukciójában született Chicago című musical lesz látható az oDEonban, 27-én pedig 15 ország diákjainak előadásában mutatják be újra a The Lion Kinget.

