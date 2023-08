Vannak diákok, akik szomorkodnak, mert már nem sok idő van a nyári szünetből, és vannak, akik izgatottan várják a tanévkezdést és számolják a napokat. Ez az időszak nemcsak a tanulóknak nehéz, hanem a szülőknek is, hiszen rengeteg tanszert, iskolai felszerelést kell beszerezniük addig. Az oktatási intézmények minden évben még a tanév megkezdése előtt kiküldik a diákok osztályának megfelelő tanszerlistát. Azoknak a szülőknek a legnehezebb a dolga, akiknek gyermeke most kezdi el tanulmányait. Sokan tapasztalhatták, hogy hiába kell több mindent kötelezően megvásárolni, a listán kért eszközök közül néhányat nem is használnak a gyerekek az év során. Ezeket érdemes megőrizni a következő tanévre, ezzel is pénzt takaríthatnak meg, másrészt csökkenthetik ökológiai lábnyomukat is a Földön. Hasonlóképpen gondolkodik egy általunk megkérdezett édesanya is:

Az előző évről mindig maradnak meg füzetek, tollak, ezeket a következő tanévkezdéskor elővesszük, ezzel is kevesebb tanszert kell megvásárolnunk. Iskolatáskát és tornazsákot sem veszünk minden évben, csak ha a csere indokolt, például a gyerek kinőtte már

– mondta, miközben megszólítottuk vásárlás közben.

Nagyáruház vagy papír-írószer?

Arra kerestük a választ, hogy hol érdemes megvásárolni az évkezdéshez szükséges felszereléseket egy első osztályos tanuló számára. Beszereztünk mi is egy ilyen listát, eszerint többek között füzetekre, a számolás elsajátításában segítséget nyújtó eszközökre és rajzoláshoz használatos felszerelésre van szüksége az elsősöknek: többek között ceruzákra, számoló korongra és pálcára, műanyag órára, vízfestékre, gyurmára vagy például zsírkrétára.

Forrás: Kiss Annamarie

Ellátogattunk egy debreceni áruházba, illetve egy belvárosi papír-írószer üzletbe, hogy összevessük az árakat. Feljegyeztük a listán szereplő termékek legalacsonyabb és legmagasabb árait mindkét bolt esetében. Így összeállítottunk egy kedvező áru, valamint egy magasabb árkategóriájú tanszercsomagot. Az áruház és a papír-írószer árai között néhány termék esetében jelentős a különbség, nem minden esetben a nagyáruház árai a kedvezőbbek. Sok olyan termékbe is belefutottunk, amit érdemesebb az írószer boltban megvásárolni. Ilyen például a dosszié, amit akár 160 forintért is vehetünk, ezzel szemben a szupermarketben 800 forint alatt nem lehet találni. A papírboltban, a piros-kék ceruza ára 200 forint, míg a nagyáruházban ugyanez a termék majdnem ötven százalékkal kerül többe, 389 forintért lehet legolcsóbban kapni.

Sok háztartás nem engedheti meg magának, hogy mindenből a legdrágábbat vegye meg, kénytelenek a kedvező árat szem előtt tartani. Ahhoz, hogy pénzt tudjanak megspórolni ebben az időszakban, érdemes több helyen is szétnézni, hogy biztosan megtalálják a legkedvezőbb ajánlatot. Egy frekventált helyen található százas bolt is árul tanszereket, itt megfigyeltük, hogy a füzet ára ötven százalékkal kedvezőbb, mint máshol: 99 forintért lehet már füzetet kapni. A tizenkét darabos színes ceruza készlet ára itt 599 forinttól indul, máshoz a legolcsóbb 1200 forintba kerül.

A másik vásárlói csoportba tartoznak azok, akiknek fontosabb a kényelem, nem szeretnek sok időt és energiát a felszerelés beszerzésére fordítani.

– Tanszervásárlás során arra törekszünk, hogy mindent egy helyről szerezzünk be, szerintem erre a legalkalmasabb egy papír-írószer üzlet. Nemcsak az árat vagy nemcsak a minőséget nézem, hanem hogy ezek egyenes arányosságban legyenek egymással – nyilatkozta az egyik vevő.

Forrás: Kiss Annamarie

36 ezer forint is lehet a végösszeg, de határ a csillagos ég

Az áruházban, ha minden termékből a legolcsóbbat veszik meg, akkor várhatóan 17 000, míg a legdrágább termékek esetében 31 000 forintot fognak a szülők tanszerre kifizetni, a papír-írószer esetében pedig 18 000, valamint 36 000 forint a végösszeg. Ebben nincs benne néhány tanszer ára, mivel ezeknél határ a csillagos ég. Ilyenek például: az iskolatáska, a tolltartó, a tornazsák, illetve a tornafelszerelés. Az iskolatáskák ára 8990 forinttól kezdődik. De ha azt szeretnénk, hogy gyermekünk jó minőségű, gerinckímélő, ám divatos hátizsákkal induljon iskolába, akár 39 990 forintot is kiadhatunk. A tolltartók mérettől, fazontól és felszereltségtől függően 1800 és 8990 forint közti áron szerezhetőek be. Egy tornazsák pedig 1490 forinttól akár 7990 forintba is kerülhet.